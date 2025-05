Kot smo že poročali, so organizatorji relija Vipavska dolina prejeli 103 prijave. Med temi je 13 dirkalnikov najvišjega razreda Rally2/R5, več zanimivih avtomobilov pa bo na štartu tudi v ozadju.

Lancio so v Italijo pripeljali iz Pariza, kjer jih izdelujejo pri Peugeot Sportu. Foto: RB Motorsport Eden takih je nova lancia ypsilon rally4, ki jo bo vozila italijanska posadka Grazzi-Barichello. Dirkalnik je last ekipe RB Motorsport. To bo prvi tak nastop novodobne dirkaške lancie v Sloveniji, saj je ypsilon rally4 šele pred letošnjo sezono dobil homologacijo FIA. Te dirkalnike smo letos videli že na relijih italijanskega prvenstva, kjer je Lancia razpisala pokal z nagradnim skladom 360 tisoč evrov. Lancia bo imela prihodnje leto svoje moštvo tudi v evropskem reli prvenstvu. Konec tedna se pokal začne na reliju Targa Florio – prijavljenih je 40 posadk z novodobnimi lanciami.

Video – lancia ypsilon rally4 v akciji



Foto: Lancia

Lancia je bila skozi zgodovino tesno povezana z avtomobilskim športom. Ypsilona rally4 vendarle ne moremo primerjati z nekdanjimi legendarnimi športnimi oziroma dirkaškimi modeli, saj je to dirkalnik na osnovi že znanih peugeota 208 rally4 in opel corsa rally4.

Dirkalnik ima pogon na sprednji par koles. Moč motorja je 212 "konjev", na kolesa pa se prenaša prek petstopenjskega Sadevovega sekvenčnega menjalnika.

Na štartu relija Vipavska dolina bo tudi "prava" dirkaška lancia. To je delta HF integrale, ki jo vozi slovenska posadka Fabjan-Fabjan iz Vipave.

Lancia delta HF integrale Mirana Fabjana iz Vipave. Foto: Gregor Pavšič