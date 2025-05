V petek in soboto se obeta eden najzanimivejših in najkakovostnejših uvodov v slovensko državno prvenstvo v reliju.

Vipavska dolina s cestami v okolici Ajdovščine in Vipave je že desetletja tesno povezana z avtomobilskim relijem. Skozi Ajdovščino je nekoč potekala uvodna etapa relija Monte Carlo, leta 1978 je skozi mesto peljala tudi etapa prvega relija Saturnus. Ta je v Ajdovščino udarno prišel leta 1989, ko so po zaslugi tega relija zasloveli ovinki na cestah pri vasicah Velike Žablje, Manče, Vrhpolje in tudi izjemna cesta čez Predmejo. Tradicija se nadaljuje, a letos kakovostno štartno listo ne polnijo tuje posadke, temveč tekmovalci iz Slovenije.

Video - nostalgični spomini na dirke v Vipavski dolini

Foto: osebni arhiv

V osemdesetih je po ajdovskih ovinkih drsel Avstrijec Franz Wittmann, pred 32 leti tudi Philippe Bugalski - pozneje tovarniški voznik Citroena in dvakratni zmagovalec relijev za svetovno prvenstvo. Poleg najboljših Avstrijcev je prišel tudi Italijan Gigi Galli. Pred tremi leti je na reliju zmagal Nikolay Gryazin, trenutno eden najhitrejših voznikov razreda Rally2 na svetovnem prvenstvu.

V petek in soboto se z relijem Vipavska dolina začne letošnje državno prvenstvo. Reli organizira društvo AK Ajdovščina Motorsport, kjer bodo pripravili za približno četrtino krajši reli kot lani. Manj kilometrov pomeni tudi nižje stroške pri najemih dirkalnikov in morda je tudi to razlog za več kot sto prijavljenih posadk. Reli se bo začel v petek zvečer z uvodno hitrostno preizkušnjo po ulicah Ajdovščine, v soboto pa sledijo hitrostne preizkušnje Višnje, Planina (obe dopoldne), Žablje in Predmeja (obe popoldne) - vse se bodo vozile po dvakrat. Tekmovalna dolžina relija je 90 kilometrov (lani 129 km).

Nekaj zanimivosti iz liste prijavljenih posadk za reli Vipavska dolina:

Prijavljene so 103 posadke iz osmih različnih držav

Iz Slovenije prijavljenih 57 posadk (lani 62)

Na reliju je lani štartalo 105 posadk, v cilju 72

Letos 13 dirkalnikov Rally2 (9 iz Slovenije) in 16 dirkalnikov razreda Rally4

Polovica vseh voznikov mlajša od 40 let, na štartu tudi dva 17-letnika (Mitja Velkavrh, Tilen Likar), devet voznikov mlajših od 25 let

Prvič v Sloveniji lancia ypsilon rally4 HF

Prijavljenih kar devet renault cliov rally5

Dve ženski posadki

Rok Turk, Darko Peljhan in Mitja Bratina na vseh štirinajstih relijih Vipavska dolina (prej reli Ajdovščina)

V konkurenci tako očetje kot njihovi sinovi - Martin Štucin/Tomi Štucin, Miran Fabjan/Lan Fabjan

Foto: Gregor Pavšič

Na letošnji reli so se prijavile 103 posadke. Kar trinajst avtomobilov (devet slovenskih) sodi v najvišji razred za tovrstne relije Rally2 (prej R5). Vozni park slovenskega relija se je vsaj za uvodno dejanje močno okrepil. Čeprav vse posadke s temi avtomobili ne bodo vozili celotno sezono, je zasedba državnega prvenstva letos zelo (najbrž kar rekordno) močna.

Rok Turk - Blanka Kacin (hyundai i20 rally2)

Marko Grossi - Tara Berlot (citroen C3 rally2)

Mark Škulj - Pia Šumer (citroen C3 rally2)

Boštjan Logar - David Kalan (škoda fabia R5)

Mitja Klemenčič - Vili Ošlaj (škoda fabia R5)

Aleš Zrinski - Metod Kurent (škoda fabia rally2)

Ivan Hrženjak - Rok Gomizelj (hyundai i20 rally2)

Jan Medved - Izidor Šavelj (hyundai i20 rally2)

Borut Bratina - Lucijan Vovk (ford fiesta R5)

Valter Kobal (škoda fabia rally2) - predvoznik

Foto: osebni arhiv

Foto: osebni arhiv

Foto: osebni arhiv

Naslov državnega prvaka branita Rok Turk in Blanka Kacin (hyundai i20 rally2), ki jima pripada tudi štartna številka ena in vloga prvih favoritov. Lani z naslovom nista imela večjih težav, letos pa bo konkurenca precej močnejša. Glavni tekmec Marko Grossi je s sovoznico Taro Berlot prišel do novejšega dirkalnika citroen C3 rally2, ob tem pa je v najvišji razred prestopil tudi mladi Mark Škulj s sovoznico Pio Šumer (citroen C3 rally2). Na papirju bo prav ta trojica v boju za najvišja mesta v skupni razvrstitvi letošnjega državnega prvenstva, a seveda ne gre odpisati niti ostalih - ajdovske ovinke bo konec tedna navsezadnje napadal tudi nekdanji reli prvak Boštjan Logar (škoda fabia R5, sovoznik David Kalan).

Med Rally2 dirkalnike se je vsaj za prvi reli preselil lanski državni prvak Divizije 2 Jan Medved (hyundai i20 rally2, sovoznik Izidor Šavelj), razred višje je prav tako prišel Ivan Hrženjak (hyundai i20 rally2, sovoznik Rok Gomizelj). V lov za stopničke se podajata Mitja Klemenčič (škoda fabia R5, sovoznik Vili Ošlaj) in Aleš Zrinski (škoda fabia rally2, sovoznik Metod Kurent), ki bosta tudi glavna favorita za vrh razreda Masters (nad 50 let).

Foto: Gregor Pavšič

Med dvokolesno gnanimi dirkalniki je vsaj na prvem reliju prvi favorit Martin Čendak (opel corsa rally4, sovoznik Jakob Markežič). Koprčan je lani prevladoval večji del sezone, a po nesreči v Novi Gorici jeseni izgubil naslov državnega prvaka. Najresnejši tekmec je za zdaj Domen Mihevc (peugeot 208 rally4, sovoznica Klara Slejko), zelo hiter je bil že lani Alan Pajk (peugeot 208 rally4, sovoznik Jaka Cevc), na prvem reliju bosta za vrh nevarna tudi Vasja Miklavčič (peugeot 208 rally4, sovoznik Martin Černigoj) in Klemen Kovačič (opel corsa rally4, sovoznik Enej Bobič).

Letos bo zanimiva Divizija 4, kjer bodo v prvenstvo vključeni dirkalniki razreda Rally3 in tako imenovani “proto” dirkalniki na osnovi avtomobilov nekdanje skupine N - takega vozi Darko Peljhan (VW polo proto, sovoznik Matej Čar).

V Diviziji 1 naslov državnega prvaka brani Jure Jereb (renault clio rally5), konkurenca pa je letos še številčnejša kot lani. Poleg lanskih najhitrejših (Jan Mrevlje - honda civic, Rene Černigoj - opel adam cup …) je največji preskok z dirkalnikom naredil Luka Brus (renault clio rally5, sovoznik Tadej Zaljuberšek).

V vseh tekmovalnih razredih bodo razmerja moči precej bolj jasna v soboto zvečer, ko bodo posadke pripeljale v cilj relija Vipavska dolina.

Foto: osebni arhiv

Foto: osebni arhiv Foto: Gregor Pavšič Foto: Gregor Pavšič