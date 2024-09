Mirko Mayer ima novo spremljevalko

Novinar Mirko Mayer in nekdanji urednik na Planet TV se je pred nekaj časa poslovil z mesta urednika, kmalu za tem pa je s Planet TV odšla tudi njegova nova izbranka, novinarka Anja Ristić, ki je v času Mayerjevega urednikovanja pokrivala številne pomembne teme, je poročala revija Lady.

Anja Ristić je nekdanja novinarka Planet TV in magistrica novinarstva. Foto: X/posnetek zaslona

Mayer ima iz preteklih zvez tri otroke

39-letni Mayer ima za seboj dve pretekli zvezi, v katerih so se mu rodili trije otroci. V štiriletnem zakonu s Tjašo Mayer (prej Golob) sta se mu rodila hčerka in sin, za tem pa je bil sedem let v zvezi z novinarsko kolegico Kajo Flisar, s katero ima štiriletnega sina Maksa. Njun razhod naj bi bil precej buren, lani je par razdrl zaroko in se razšel.

Preberite še: