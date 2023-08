Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Sonce, ki je posijalo po dnevih hudega deževja, je razkrilo prave razsežnosti najhujših poplav pri nas. Mesta in vasi si niso podobna, mnogi pa se v svoje popolnoma uničene domove ne morejo vrniti. Hudo je tudi v občini Braslovče, kjer je trenutno brez strehe nad glavo kar 236 družin. Med tistimi, ki ne vedo, ali bodo v svoji hiši sploh lahko še kdaj živeli, sta tudi Alojz in Suzane Snedič, starejša zakonca, ki živita tik ob reki Savinji. Ostala sta praktično brez vsega, njun dom pa je skoraj v celoti uničen.

Uničujoče poplave, ki so v zadnjih dneh pustošile po večjem delu Slovenije, so prizadele tudi naselje Male Braslovče, kjer tik ob reki Savinji živita Alojz in Suzane Snedič. Vodna ujma je skoraj v celoti uničila njun dom.

Voda je okolico njunega doma uničila že štirikrat, tokrat morda dokončno

Ležalnik sredi blata namesto na zelenici. Na vrtu se v blatni kopeli namakajo stvari iz kopalnice. Okoli hiše še vedno vodna mlakuža. "Pretekle dni, ko je voda prekrivala vse, je bil pogled na hišo lepši kot danes," se z grenkim priokusom pošali Snedič.

S solzami v očeh se spominja preteklih dni, ko je voda skoraj v celoti prekrila njegovo hišo: "Voda je bila deset centimetrov pod balkonom. Midva z ženo sva stala na balkonu in čakala gasilce, da naju odpeljejo. Pa niso prišli. Ampak razumem, da je bilo treba rešiti veliko ljudi." Dodaja, da je pomoč prišla, ko je reka Savinja začela upadati in voda ni bila več tako deroča.

Zakonca Snedič sta na poplavljeno dvorišče sicer tako rekoč že navajena, saj njuna hiša stoji v prvi obrambni liniji Savinje. Voda jima je že štirikrat uničila idilično okolico doma, tokrat pa morda dokončno.

Kljub temu da je izgubil skoraj vse, Snedič občuduje vse prostovoljce, ki nesebično pomagajo, in poudarja, da je ključno le, da imamo eden drugega.