Okroglih 50 let že dolgo ne velja več za starost, ko bi morali izpreči in čakati na upokojitev, ampak so to leta, ko se marsikdo končno začne dobro počutiti v svoji koži in je, nenazadnje, na vrhuncu sposobnosti in izkušenj.

Letos bo ta prelomnica doletela rojene leta 1974, mi pa smo preverili, kateri znani Slovenci in Slovenke so med njimi. Med glasbeniki in igralci so to Zvone Tomac (17. januar), Uroš Smolej (7. marec), Tjaša Železnik (6. maj), Marko Mandić (8. junij), Uroš Fürst (19. junij), Karin Komljanec (25. junij), Vesna Pernarčič (1. avgust), Tadej Toš (27. avgust) in Eva Hren (12. oktober).

Igralec Uroš Smolej praznuje 7. marca. Foto: Jan Lukanović

15. januarja bo 50 let dopolnila tudi novinarka Nataša Briški, 17. marca abrahama praznuje nekdanji kmetijski minister Jože Podgoršek, 15. maja poslanka Janja Sluga, 21. maja pa kočevski župan Vladimir Prebilič.

Pa športniki? 18. februarja se bo 50-letnikom in 50-letnicam pridružila smučarka Urška Hrovat, abrahama bodo letos praznovali tudi telovadec Aljaž Pegan (2. junij), košarkarski trener Sašo Filipovski (6. september) in nogometaš Sebastjan Cimirotič (14. decembra). 50. rojstni dan imata letos tudi oba starša našega košarkarskega zvezdnika Luke Dončića – njegova mama Mirjam Poterbin bo 50 let dopolnila 7. aprila, oče Saša Dončić pa 14. junija.

Smučarka Urška Hrovat bo 50 let dopolnila 18. februarja. Foto: Mediaspeed

V družbi Leonarda DiCapria in Victorie Beckham

Kdo pa bodo abrahamovci med tujimi zvezdniki? Letos bo 50 let dopolnil glasbenik Robbie Williams (13. februar), igralci Christian Bale (30. januar), Eva Mendes (5. marec), Penelope Cruz (28. april), Hilary Swank (30. april), Joaquin Phoenix (28. oktober) in Leonardo DiCaprio (11. november) ter nekdanji članici skupine Spice Girls Melanie C (12. januar) in Victoria Beckham (17. april).

