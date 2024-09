"Rojstnodnevni kup kopalk, vse najboljše za moj 58. rojstni dan," je Salma Hayek v ponedeljek zapisala na Instagramu ob seriji fotografij, na katerih pozira v kopalkah. Ob tem je poudarila, da nobena od objavljenih fotografij ni stara, ampak so vse še kako aktualne in dokazujejo, da je videti sijajno.

S tem so se strinjali tudi njeni sledilci, ki so jo zasuli s komplimenti. "Pri 58 letih si videti bolje kot večina 20- in 30-letnic," je komentiral eden od sledilcev, medtem ko so nekateri ugotavljali, da igralka rojstnodnevne počitnice preživlja na Ibizi, saj so fotografije nastale ob tamkajšnjem zalivu Cala d'Hort.

