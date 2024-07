Znana voditeljica v hudi prometni nesreči: Avto je zagorel

"Nesreča je bila kar huda," je v objavi na Instagramu dejala Lara Tošič in nadaljevala: "Vozila sem se iz službe po severni obvoznici v Ljubljani." Bila je na prehitevalnem pasu in, kot trdi, je zaradi zgoščenega prometa vzdrževala varnostno razdaljo in vozila s hitrostjo 85 kilometrov na uro.

"Kar naenkrat pa kar ena Dacia z zelo premajhno hitrostjo zapelje direktno pred mene. In sva samo trčili. Minila je manj kot sekunda," je opisala dogodek. Vsi udeleženci v nesreči, vključno s Tošičevo, so jo odnesli brez poškodb, vendar je bil v nesreči popolnoma uničen avtomobil Tošičeve.

"Ko sem čakala na policijo, sem si govorila: 'Lahko bi bilo huje. Lahko bi avto zgorel.' V tistem trenutku pa se obrnem in moj avto gori," je še razkrila Tošičeva.

