Kateri od parov ima največ možnosti za uspeh? #video

Sinoči smo spoznali še zadnji par v eksperimentu Poroka na prvi pogled, Hajdi in Anžeta. Vsi so prestali prvi stresni test in se poročili, a zdaj se njihovo skupno življenje šele začenja. Kako je delovati v dvoje, pari odkrivajo že na prvem skupnem potovanju, na medenih tednih. Ali se ujamejo, je odvisno od njihovih značajev, hitro pa lahko tudi "poči". Okoli njih so kamere, zato se še hitreje pojavijo nesoglasja, ki bi jih v bolj sproščenem okolju prijazneje rešili, nam je razložil strokovnjak Timotej Strnad.

Kateremu paru lahko uspe?

Pari, ki dobro delujejo skupaj, so tisti pari, ki imajo skupne vrednote oz. podobne psihološke profile, pravi psiholog. "Zelo pogosto pa se zgodi tudi, da se najdejo pari, ki so nasprotno navezani. Imamo tri tipe navezanosti. Ena je zdrava navezanost, druga je anksiozna navezanost, tretja pa izogibajoča navezanost."

Na začetku se lahko pari v zvezi počutijo odlično, ker se še lovijo v krogu. A pravi obraz partnerja vidimo, ko nastopi težava. Ali se zna spoprijeti s težavo ali se raje umakne? Različne izkušnje v ljubezni nam dajejo tudi različen občutek varnosti v odnosu, a t. i. magična zanka, kot pravi psiholog, se ob umiritvi napetosti sprosti in takrat se oba v odnosu počutita izjemno dobro.

Vse to se ponavlja, dokler par ne razpade. In takšni pari so zelo pogosti, "burno zagorijo in potem zgorijo" do konca, pravi. V šovu smo videli različne reakcije, ko se je zdelo, da smo priča ljubezni na prvi pogled, pa tudi že odkrito ravnodušnost do partnerja. V kaj se bodo razvili pari in ali bodo znali negovati odnos, tudi ko se pojavijo težave, bomo videli v prihodnjih dneh.

