Kako izbrati ponudnika sončne elektrarne – korak za korakom

Ali tudi vi ob vse večjem številu sončnih dni pomislite, kako lepo bi bilo izkoristiti brezplačno sončno energijo in jo pretvoriti v vse dražjo električno energijo? Spremembe na slovenskem energetskem trgu so v zadnjih mesecih povzročile veliko strahu pred naraščajočimi stroški, zato ni presenetljivo, da se mnogi kljub ukinitvi prej privlačnega sistema netmeteringa še vedno zanimajo za izgradnjo lastne sončne elektrarne. Ponudnikov je mnogo, zato je na mestu vprašanje, kako izbrati tistega, s katerim bomo imeli vse leto največje prihranke. Za odgovor na to vprašanje smo se obrnili na strokovnjake.

Primerjava ponudb sončnih elektrarn na ključ in njihovih tehnoloških rešitev za samooskrbo je za povprečnega posameznika težka naloga. Zato smo za pomoč in napotke, kako se tega lotiti, prosili strokovnjake največjega ponudnika sončnih elektrarn na ključ v Sloveniji, podjetja GEN-I Sonce.

Kako izbrati rešitev za samooskrbo?

Po ukinitvi letnega netiranja, ki ga je zagotavljala država, so številni ponudniki razvili tehnološke rešitve, ki obljubljajo visoke prihranke. A med njimi so pogosto velike razlike, zaradi česar posameznik težko razbere, kaj je zanj najbolj smiselno.

Da boste sprejeli pravo odločitev, bodite pozorni na ključne dejavnike, ki vplivajo na dejanski prihranek in dolgoročno učinkovitost samooskrbnega sistema. Razkrivamo, kako se tega lahko lotite tudi sami.

Izračun prihrankov. Pri izbiri ponudnika in rešitve se ne osredotočajte le na odstotke prihrankov, saj v izračunu teh niso vedno vključeni isti vnosni podatki. Preverite torej, kaj se pri vsakem ponudniku skriva za številkami. Šele tako boste vedeli, ali posamezen samooskrbni sistem res omogoča največje prihranke tudi v vašem primeru.

Pozorni bodite na dejstvo, ali izračuni vključujejo porabo toplotne črpalke in morebitnih drugih večjih porabnikov električne energije, ki jih uporabljate v svojem domu, na primer hibridno ali električno vozilo. Če jih ponudba ne upošteva, so napovedani prihranki lahko nerealno visoki, a v praksi ne bodo dosegli pričakovanj.

Paket samooskrba, ki ga je v sodelovanju s podjetjem GEN-I razvilo podjetje GEN-I Sonce, večini uporabnikov zagotavlja 60 odstotkov nižje stroške električne energije, kar pomeni, da večina uporabnikov po priklopu sistema dolgoročno plačuje manj kot polovico dosedanjih računov.

Zanesljiva kakovost in vrhunska tehnologija. To je še en ključen dejavnik, ki vpliva na uporabnost vaše investicije in prihranke, ki vam jih bo ta omogočila, opozarjajo pri podjetju GEN-I Sonce. Nekateri ponudniki ponujajo sončne elektrarne in hranilnike nižje kakovosti, ki morda na začetku pomenijo nižji vložek, a dolgoročno ne zagotavljajo enake učinkovitosti in življenjske dobe kot na primer komponente v paketu Pametna samooskrba.

Sončna elektrarna GEN-I Sonce je zasnovana z najsodobnejšimi komponentami priznanih svetovnih proizvajalcev, kar zagotavlja vrhunsko učinkovitost in dolgotrajno zanesljivost. Za stranke so namreč izbrali fotonapetostne module Jinko Tiger proizvajalca JinkoSolar, ki je trenutno največji proizvajalec fotonapetostnih modulov na svetu. Zakaj si zasluži ta naziv? Te module odlikujejo zelo visoka učinkovitost pretvorbe (22,02 odstotka), pozitivna toleranca izhodne moči (do +3 odstotke) in izjemno nizka degradacija, ki je podprta s 30-letno linearno garancijo.

Sončne elektrarne GEN-I Sonce so zasnovane tako, da brez težav kljubujejo ekstremnim vremenskim razmeram – od močnega dežja, toče in vetrovnih sunkov do temperaturnih nihanj in visoke vlažnosti. Njihovo vzdržljivost in dolgoročno delovanje v vseh pogojih potrjujejo številna testiranja.

Dolgoročna garancija na komponente. Kot vsaka investicija, tudi investicija v sončno elektrarno potrebuje čas, da se začetni vložek povrne. Zato ni vseeno, kako dolgo nas bo sončna elektrarna spremljala, saj je od tega odvisno, koliko časa bomo lahko resnično uživali njene sadove, torej brezplačno elektriko.

V podjetju GEN-I Sonce verjamejo v kakovost opreme, ki jo ponujajo strankam, zato zagotavljajo dolgoročno garancijo za vse ključne komponente svojih sončnih elektrarn. Več o garancijah si preberite tukaj.

Kako deluje paket Pametna samooskrba?

Paket Pametna samooskrba je odlična izbira za vse, ki želite zmanjšati stroške elektrike in povečati energetsko neodvisnost, pravijo v podjetju GEN-I Sonce. Združuje namreč vrhunsko tehnologijo in inovativne rešitve za največje prihranke pri oskrbi z električno energijo, saj vam zagotavlja za kar od 60 do 80 odstotkov nižje stroške električne energije.

Paket vključuje sončno elektrarno z baterijskim hranilnikom, ki ga GEN-I upravlja tako, da omogoča optimalen izkoristek shranjene energije, vi pa zato vsak mesec prejmete fiksni popust na računu za električno energijo, odkup presežno proizvedene električne energije in dobavo električne energije po fiksni in ugodni ceni. Poglejmo, na čem temelji izračun njihovih prihrankov.

Prihranki v paketu Pametna samooskrba prihajajo iz treh virov

Paket Pametna samooskrba združuje inovativne rešitve, ki zagotavljajo prihranke na več ravneh. Skupaj tako tvorijo od 60 do 80 odstotkov nižje stroške električne energije.

1. Proizvodnja električne energije za lastne potrebe: Sončna elektrarna proizvaja elektriko za vaše gospodinjstvo, kar zmanjša vašo odvisnost od nakupov elektrike iz omrežja. Kadar pa jo potrebujete, vam jo paket zagotavlja po ugodni in fiksni ceni.

2. Pametno upravljanje hranilnika energije: Vaš hranilnik energije shranjuje presežke energije, ki jih ustvarja sončna elektrarna, vi pa jih ne utegnete porabiti takoj. Napredno upravljanje tega sistema omogoča, da se izkoristi celoten potencial baterije, kar vam prinaša fiksni mesečni popust na računu za elektriko. Na ta način so vaši stroški nižji vse leto ne glede na letni čas oz. nihanja v proizvodnji energije.

3. Odkup presežno proizvedene električne energije: Vsak presežek proizvedene energije, ki ga ne morete porabiti ali shraniti, GEN-I odkupi v obliki dobropisa. Tako se vam mesečni strošek za električno energijo vsak mesec samodejno zniža za energijo, ki jo odkupi GEN-I.

V poletnih mesecih, ko je proizvodnja električne energije velika, vaše potrebe po njej pa manjše, to celo pomeni, da bo vaš strošek za električno energijo enak nič evrov.

Preostala vrednost odkupljene energije pa se vam bo kot dobropis prenesla v naslednji mesec in vam znižala višino stroška tudi takrat. Ta produkt GEN-I temelji na 15-minutnih obračunskih intervalih, kar omogoča natančnejši in pravičnejši obračun električne energije na mesečni ravni.

Kako pa je s povračilno dobo?

Povračilna doba pri tovrstni investiciji seveda v prvi vrsti sloni na prihrankih pri električni energiji, ki jih ustvarja sončna elektrarna. A nanjo danes vpliva še en izjemno pomemben dejavnik. To je subvencija. Ta je ob nakupu sončne elektrarne s hranilnikom električne energije danes izjemno visoka, zaradi česar je višina celotne investicije bistveno nižja, s tem pa se tudi veliko hitreje povrne.

Višina subvencije za postavitev sončne elektrarne z baterijskim hranilnikom po novi zakonodajni shemi, ki jih omogoča družba Borzen, znaša 675 evrov za en kilovat inštalirane nazivne električne moči sončne elektrarne z baterijskim hranilnikom, vendar ne več kot 40 odstotkov upravičenih stroškov naložbe.

Pri GEN-I Sonce naj vas ne skrbi, da bi morali sami vlagati dokumentacijo za subvencijo. V okviru storitve na ključ GEN-I Sonce vsem strankam uredi dokumentacijo in prijavo za pridobitev ustrezne subvencije. Število subvencij je omejeno, zato ne odlašajte. Na spletni strani izpolnite spletni obrazec in prejmite brezplačno in neobvezujočo informativno ponudbo za paket Pametna samooskrba.

Dodatni prihranki že pred priklopom sončne elektrarne Glede na dejstvo, da so se sončni dnevi že začeli, montaža in priklop sončne elektrarne pa vzameta nekaj časa, naj vas pri GEN-I Sonce ne skrbi, da boste zaradi čakanja na priklop ravno v poletnih dneh izgubili prihranke, ki bi jih lahko imeli v času čakanja na montažo in priklop. Vsem, ki se do konca leta odločite za paket Pametna samooskrba, GEN-I ponuja poseben akcijski cenik elektrike. Ta vam zagotavlja 99,99 odstotka nižje stroške elektrike v času, ko čakate na priklop sončne elektrarne oz. največ do 28. 2. 2026, kar pomeni, da boste prihranili že pred začetkom delovanja vašega sistema.

Z lažjo investicijo je tu možnost brezobrestnega odplačevanja

Investicija v sončno elektrarno se morda marsikomu zdi privlačna ideja, a jih skrbi visoka začetna investicija. Čeprav je zdaj ta torej mnogo nižja zaradi subvencije, za številne vseeno ostaja težko izvedljiva, saj vseeno zahteva kar nekaj začetnega kapitala.

Da bi možnost postavitve sončne elektrarne in s tem možnost za bolj trajnostno bivanje približali kar najširšemu krogu odjemalcev električne energije, so v podjetju GEN-I Sonce vsem, ki se odločijo za paket Pametna samooskrba, omogočili možnost brezobrestnega odplačevanja investicije, kar omogoča nakup brez dodatnih finančnih bremen za gospodinjstvo.

Na voljo so tri sheme odplačevanja:

petletno odplačevanje z lastno udeležbo in dodatnimi ugodnostmi, kot sta brezplačno zavarovanje in vzdrževanje,

in dodatnimi ugodnostmi, kot sta brezplačno zavarovanje in vzdrževanje, sedemletno odplačevanje z lastno udeležbo ,

, desetletno odplačevanje brez lastne udeležbe, kar pomeni, da nimate nobenih začetnih stroškov.

Z brezobrestnim odplačevanjem, ki ga ponuja GEN-I Sonce, si tako lahko zagotovite, da vas investicija v sončno energijo ne bo dodatno bremenila. Model odplačevanja je namreč nastavljen tako, da si z mesečnimi prihranki, ki jih zagotavlja paket, poplačujete višino obroka za brezobrestno odplačevanje investicije.

Vaš celotni mesečni strošek oskrbe z elektriko, vključno z brezobrestnim odplačevanjem investicije, bo tako ostal zelo podoben tistemu, ki ga plačujete trenutno. Tako si z mesečnimi prihranki, ki jih omogoča paket, poplačate višino obroka za brezobrestno odplačevanje investicije. Po odplačilu sledi neprekinjeno obdobje z od 60 do 80 odstotkov nižjimi stroški za elektriko – seveda pod pogojem, da ostanete na paketu Pametna samooskrba tudi po odplačilu investicije in tako izkoristite vse njegove ugodnosti.