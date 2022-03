Tako jo je pevcu na snemanju videospota zagodel piton #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V oddaji Planet Vau, ki jo lahko na Planetu v družbi voditeljice Sanje Grohar spremljate vsako soboto ob 18.20, nam je Tilen Lotrič zaupal, kako ga je na snemanju novega videospota za pesem Ljubi, ljubi, ljubi me prestrašil piton, saj mu je vzbudil sum, da ga želi zadušiti. Pevca smo med intervjujem peljali v živalski vrt, kjer se je ponovno srečal s kačami.

V novem videospotu za pesem Ljubi, ljubi, ljubi me je bil Tilen Lotrič postavljen pred precejšen izziv. Vroči kadri mu sicer niso delali težav, večje preglavice mu je povzročal piton, ki mu je ležal za vratom. Ne samo zato, ker se kač boji, ampak tudi zato, ker kače pred snemanjem niso nahranili. Tilen je imel občutek, da ga hoče kača zadušiti, a je vseeno moral počakati, da so posneli dobre kadre.

Mi pa smo ga želeli s kačo srečati še enkrat, zato smo ga peljali v živalski vrt, kjer mu je pogum vlivala tudi štiriletna Ronja. "Za Ronjo se bom potrudil, da ne bom izpadel kot največji strahopetec," je dejal pevec ob prihodu h kačam. Tilen je nato pojasnil, da se je s svojim strahom soočil na snemanju videospota: "Delal sem se, da sem zelo pogumen in močan fant, vmes pa so se mi roke hudo tresle. Vseeno sem se pretvarjal, da mi je v redu."

V Sloveniji imamo sicer 11 različnih vrst kač, od tega so tri strupene, preostale pa nenevarne. Vodnik v živalskem vrtu je nato pojasnil, da so pri kačah najnevarnejši njihovi zobje. Tilen je med vodnikovim govorom postal zelo nervozen, zato se je prva s pitonom Rudijem spoznala Ronja. Tako je želela pevcu dokazati, da gre za zelo prijazno kačo.

Tilen se je naposled opogumil in pitona najprej pobožal. Vodnik mu je svetoval, naj za premagovanje strahu ob božanju kače globoko diha in se tako čim bolj sprosti. Sčasoma se je zdelo, da je pevec v družbi pitona Rudija začel zelo uživati, saj mu je na koncu celo zapel del njegove nove pesmi Ljubi, ljubi, ljubi me.

