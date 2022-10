To je posnetek, ki razkriva, kaj je pred leti govoril Putinov podpornik #video

"Vojne med Rusijo in Ukrajino nikoli ne bo, ker je vsak, ki resno poskuša kaj takega, kriminalec. Še več, niti predstavljati si ne morem, kako velik kriminalec. V Ukrajini živijo ljudje, ki so v duhu, krvi in ​​skupni zgodovini naši bratje in vojna z njimi bi bila najhujši zločin, ki si ga lahko zamislite," je Putinov podpornik Vladimir Solovjov leta 2008 v moskovskem gledališču povedal zbranim poslušalcem.

Zdaj govori povsem drugače, nedavno je celo zahteval, da se "Ukrajina vrne v temni vek."

Vladimir Solovyov speaking at the Moscow Arts Theatre in 2008:



A war against Ukraine would be "the most terrible crime you can think of" pic.twitter.com/RdQ9Jeqi8o