Najslavnejša ruska pevka pobegnila pred Putinom

Alja Pugačova, "kraljica sovjetskega popa", je v ponedeljek na Instagramu razkrila, da se je umaknila v Izrael, potem ko je pred tremi tedni javno kritizirala rusko invazijo na Ukrajino, oblasti v Moskvi pa so njenega moža Maksima Galkina razglasile za "tujega agenta".

"Hvala moji večmilijonski vojski oboževalcev za ljubezen in podporo, za sposobnost razlikovanja med resnico in lažmi," je 73-letna pevka zapisala na Instagramu, "v Sveti deželi molim za vas in za mir. Srečna sem!"

Pugačova je v svoji več kot 55 let dolgi glasbeni karieri prodala več kot 250 milijonov plošč in je ena najslavnejših osebnosti na rusko govorečih ozemljih. Rusko agresijo na Ukrajino kritizira vse od njenega začetka, njen odnos s Kremljem pa se je začel krhati že pred tem.

Obsodila je rusko aneksijo polotoka Krim

Vladimir Putin ji je še leta 2014 izročil državni red za zasluge za domovino, nato pa so se odnosi med njima ohladili. Pugačova je ob ruski aneksiji polotoka Krim svoje estradne kolege pozvala, naj obsodijo nasilje na tem območju, njen mož pa je leta 2019 med svojim nastopom kritiziral Putina in ga obtožil, da je v državi spet vzpostavil "sovjetske standarde".

Putin in Pugačova leta 2014, ko ji je podelil državni red za zasluge Foto: Guliverimage/AP

Pugačova in Galkin sta Rusijo zapustila že februarja letos, ko je Rusija napadla Ukrajino, z otrokoma sta se odpravila v Izrael, kjer bi Galkin zaradi svojega judovskega porekla lahko dobil državljanstvo, poroča Guardian.

Maksim Galkin na seznamu "tujih agentov"

Pugačova naj bi se sicer ob začetku šolskega leta z otrokoma vrnila v Moskvo, kjer se je udeležila tudi pogreba nekdanjega sovjetskega voditelja Mihaila Gorbačova, pred tremi tedni pa je dokončno "počilo". Oblasti v Moskvi so namreč njenega moža obtožile, da je "tuji agent", ker nasprotuje ruski invaziji na Ukrajino, ona pa je nato na družbenih omrežjih objavila ostro javno pismo, naperjeno proti ruskim oblastem.

Alja Pugačova in Maksim Galkin (desno) sta se poročila leta 2011, ko je nastala tudi ta njuna fotografija z nekdanjim sovjetskim voditeljem Mihailom Gorbačovom (levo). Foto: Guliverimage/Imago Lifestyle

"Prosim, da tudi mene vključite na seznam tujih agentov v moji ljubi državi, ker sem solidarna s svojim možem, poštenim in etičnim človekom, resničnim in nepokvarjenim ruskim patriotom, ki si želi le blaginje, miru in svobodnega izražanja v domovini," je zapisala Pugačova. Nadaljevala je, da si njen mož želi "konec umiranja naših mladeničev za iluzorne cilje, zaradi katerih je naša država izobčena in ki uničujejo življenja ljudi".

Obtožili so jo diskreditiranja ruske vojske

Zaradi te izjave je Pugačova v Rusiji postala predmet preiskave, obtožujejo jo "diskreditiranja ruske vojske". Kritiziranje ruske invazije na Ukrajino je sicer v Rusiji lahko strogo sankcionirano tako z denarno globo kot celo zaporom.

