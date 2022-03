Iz Rusije izginil najslavnejši estradni par

Ruska glasbena zvezdnica Alja Pugačova, njen precej mlajši mož in otroka so konec februarja odšli iz Rusije in se od takrat niso vrnili.

Alja Pugačova je bila največja glasbena zvezda Sovjetske zveze in tudi zdaj, pri 72 letih, uživa status ruske glasbene ikone. V zadnjih tednih pa rusko javnost razburja njena odsotnost - z možem in njunima otrokoma so namreč konec februarja, po začetku ruskega napada na Ukrajino, odšli iz države in se do zdaj še niso vrnili.

Nekoč podpornica Putina, nato so se odnosi začeli krhati

Njihova uradna razlaga je, da so na počitnicah, čeprav niso razkrili, kje. Zdaj pa se pojavljajo vse glasnejša ugibanja, ali je Pugačova pravzaprav pobegnila iz Rusije. Z njenim 27 let mlajšim možem, priljubljenim komikom in pevcem Maksimom Galkinom, sta namreč v zadnjih letih večkrat javno izrazila nestrinjanje s politiko Vladimirja Putina, ki ga je Pugačova sicer v preteklosti podpirala.

Putin in Pugačova leta 2014, ko ji je podelil državni red za zasluge. Foto: Guliverimage/AP

Putin ji je še leta 2014 izročil državni red za zasluge za domovino, nato pa so se odnosi med rusko glasbeno legendo in Kremljem začeli krhati. Pugačova je ob ruski aneksiji polotoka Krim svoje estradne kolege pozvala, naj obsodijo nasilje na tem območju, njen mož pa je leta 2019 med svojim nastopom kritiziral Putina in ga obtožil, da je v državi spet vzpostavil "sovjetske standarde".

Oglasil se je tudi ob začetku ruske invazije na Ukrajino in na Instagramu zapisal: "Ne morem opisati, kako se počutim. Kako je to sploh mogoče? Vojne ni mogoče upravičiti. Ne vojni!"

Ob izjavah znanega duhovnika prekinila molk

Odkar sta Pugačova in Galkin z otrokoma odšla iz Rusije, se tam vrstijo napadi na njun račun, češ da sta izdajalca domovine. Med drugim jo je ostro kritiziral Andrej Tkačev, duhovnik Ruske pravoslavne cerkve, ki si je s pogostimi TV-nastopi in aktivnostjo na družbenih omrežjih zgradil precejšnjo prepoznavnost v Rusiji. Tkačev je med neko pridigo izjavil: "Ste opazili, da je zrak čistejši? Pugačova je za vedno zapustila Rusijo. Bog, kako težko sem čakal na to!"

Ob tej izjavi je Pugačova prekinila svoj molk v javnosti in se oglasila na Instagramu. Ob posnetku izjav Tkačeva je z nasmeškom na obrazu dejala: "Prezgodaj se veseliš, Andrjuša. Počitnice in zdravljenje niso emigracija, vrnili se bomo. Prišla bom v tvojo cerkev in molila zate, bogokletnež."

