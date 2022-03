Slavna ruska primabalerina obsodila vojno in odšla iz Bolšoj teatra

Olga Smirnova, primabalerina moskovskega gledališča Bolšoj, je javno obsodila rusko invazijo na Ukrajino in zapustila državo. Od zdaj bo plesala v Amsterdamu pri Nizozemskem narodnem baletu.

Kot poroča BBC, se je 30-letna Smirnova za odhod iz domovine in izstop iz enega najslavnejših baletnih gledališč na svetu odločila zaradi ruske agresije nad Ukrajino, ki jo je pred kratkim obsodila v javnem zapisu.

Smirnova z baletnim direktorjem Bolšoja Maharjem Vazievom. Foto: Guliverimage/AP

"V sodobnem in razsvetljenem svetu od civiliziranih družb pričakujem, da politične spore razrešijo z mirnimi pogajanji," je zapisala balerina, ki ima dedka Ukrajinca in sama sebe označuje za "na četrt Ukrajinko".

"Nikoli si nisem mislila, da me bo sram Rusije, saj sem bila vedno ponosna na nadarjen ruski narod, na naši kulturo in športne dosežke," je nadaljevala, "toda zdaj se mi zdi, da smo zarisali črto, ki ločuje 'prej' in 'potem'. Boli me, da ljudje umirajo, da ostajajo brez strehe na glavo in da morajo zapuščati svoje domove. Mi morda nismo v središču konfliktov, toda ne more nam biti vseeno za to globalno katastrofo."

Preberite še: