Slovenska balerina, televizijska osebnost in igralka Ana Klašnja je na svojem profilu Instagram delila nekaj utrinkov z dopustniškega potepanja po Cipru, kamor se je več kot očitno odpravila na oddih. Med drugim je balerina uživala ob ogledu tamkajšnjih znamenitosti: fotografirala se je v bližini razbitine tovorne ladje Edro III, ki je nasedla ob obali, danes pa obiskovalce leta 1966 zgrajene ladje tam pričakajo le njene zarjavene razbitine.

"Razbitina je zelo blizu obale in je odličen kraj za obisk," je zapisala Klašnja in delila tudi fotografije ob grobnici kraljev, ki jo je obiskala na tretjem največjem otoku v Sredozemskem morju. Gre namreč za veliko nekropolo, ki leži severno od pristanišča Paphos na Cipru in je od leta 1980 del Unescove svetovne dediščine.

S kom se je Klašnja odpravila na dopust, 44-letnica ni razkrila, prav tako ni znano, s kom oziroma ali sploh je ena najbolj znanih slovenskih baletk v razmerju. Baletka Ana Klašnja je bila v preteklosti v dolgoletni zvezi s plesalcem in koreografom Miho Krušičem, s katerim ima od leta 2016 sina Jašo, razšla pa sta se pet let pozneje.

Ciper je sicer tretji največji otok v Sredozemskem morju in eden najbolj priljubljenih turističnih krajev, saj ga vsako leto obišče več kot 2,4 milijona turistov, med njimi tudi veliko slovenskih turistov.

Republika Ciper obsega ozemlje skoraj celega otoka, vendar nadzoruje le južni dve tretjini tega ozemlja. Severni del otoka je leta 1974 zasedla Turčija in ustanovila Turško republiko Severni Ciper, čeprav te države razen Turčije ne priznava nobena druga država. V naslednjih desetletjih je severni del postal naseljen skoraj izključno s Turki, južni dve tretjini pa z Grki, tako da ozemljema včasih pravimo grški del in turški del Cipra.

Klašnja je zapisala, da je uživala ob oceanski spokojnosti in več kot očitno tudi ob ogledu čudovitih sončnih zahodov.

