Usnjene kratke hlače za vse priložnosti

Namesto krila izberite črne kratke hlače, ki bodo poskrbele za karizmatičen videz. Ana jih je kombinirala z belo barvo, kar je letos še posebej priljubljeno.

Bela prosojna majica

Kot smo že omenili, črno barvo kombinirajte z belo, s čimer boste poskrbeli za eleganten videz. Ana je izbrala majico z vzorci, ki je na določenih delih malenkost prosojna.

Oversized bela srajca za piko na i

Ana je prikazala čudovito kombinacijo srajce in blejzerja, ki se njenemu stajlingu odlično poda.

Črn blejzer, ki mora biti v omari vsake ženske

Kos, ki ga morate imeti v omari, saj pride prav za marsikateri stajling. Trenutno so priljubljeni preveliki blejzerji, zaradi katerih je videz malo bolj preprost.

Minimalistična lakasta torbica

Torbica, ki bo primerna za vse priložnosti, za vsak dan in za vsak stajling. To minimalistično in preprosto torbico boste lahko kombinirali na vse barve in stile, zato jo vključite v svojo garderobno omaro.

Bele visoke nogavice

Verjetno ste že zasledili kombinacijo nogavic in mokasinov. Ta trend se je pojavil že lani in vsekakor je osvojil tudi Ano Klašnja.

Trendovska obutev

Celotnemu stilu dodajte mokasine ali pa bolj poletne balerinke, ki se bodo odlično podale k belim nogavicam.

