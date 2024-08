Slovenska pevka Helena Blagne se je na svojem Instagram profilu javila s počitnic in svojim oboževalcem sporočila, da bo jeseni potrebovala fizično in psihično kondicijo, saj bo takrat začela priprave na dva velika projekta, ki ju pripravlja prihodnje leto. Na eni izmed fotografij je pokazala tudi svojo izklesano postavo, ki ji jo pri njenih 61 letih marsikdo zavida.

"Ne pomnim, kdaj sem si v času kariere med poletjem vzela več kot mesec dni dopusta. Da sem pri miru v miru ... Skratka, jeseni bo treba biti v psihični in tudi fizični kondiciji, kajti takrat se bodo začele intenzivne priprave na dva velika projekta, ki ju bom izvedla v letu 2025. Fajn bo! Predvsem vrhunsko," je v objavi na Instagramu zapisala 61-letna pevka Helena Blagne, ki letos obeležuje 40-letnico glasbene kariere.

Najverjetneje bo eden izmed velikih projektov, ki jih pevka pripravlja v prihodnjem letu, obeležitev obletnice njene dolgoletne glasbene kariere. Blagnetova je prvič javno nastopila pri 12 letih na amaterskem tekmovanju Prvi glas Gorenjske na Jesenicah. K odločitvi, da postane profesionalna pevka, je doprinesel tudi uspeh njene skladbe Santa Lucia, ki jo je zapela na omenjenem tekmovanju.

Pevka je pred dnevi delila tudi nekaj dopustniških fotografij, a natančne lokacije, kje in s kom uživa to poletje, ni razkrila. Poleg objave je zapisala sporočilo v angleščini, pri katerem gre najverjetneje za delček iz pesmi Summertime: "Poletje je in življenje je preprosto."

