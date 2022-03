Zvezdnik odšel iz Bolšoj teatra: Šokiran sem

Jacopo Tissi, 27-letni italijanski baletnik, ki so ga decembra povišali v solista v moskovskem Bolšoj teatru, je sporočil, da je po ruskem napadu na Ukrajino dal odpoved.

"Šokiran sem nad to situacijo, v kateri smo se znašli, in svoje kariere v Moskvi za zdaj ne morem več nadaljevati," je prek Instagrama sporočil Tissi, "ne morem opisati, kako hudo mi je bilo zapustiti svoje učitelje, kolege in prijatelje. Ljudi, ob katerih sem rasel kot umetnik in kot človek."

"Kot človek pa sočustvujem tudi z ljudmi in njihovimi družinami, ki zdaj trpijo," je še zapisal, "nobene vojne ni mogoče upravičiti. Nikoli. In vedno bom proti kakršnemukoli nasilju. Sovraštvu ne smemo dovoliti, da se razširi − nasprotno, svet bi moral biti poln harmonije, miru, razumevanja in spoštovanja. Iskreno upam in molim, da se bodo vse vojne in trpljenje kmalu končali."

V nedeljo je sicer z mesta glasbenega direktorja in glavnega dirigenta Bolšoj teatra odstopil Tugan Sohiev. Za to se je odločil po tem, ko so kot pri orkestru v Toulousu v Franciji, ki ga je prav tako vodil, zahtevali, da obsodi rusko invazijo na Ukrajino.

Več o tem: