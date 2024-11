V 40. letu starosti je umrl ruski baletni plesalec Vladimir Škljarov, poročajo tuji mediji. Bil je vodilni plesalec v prestižnem Mariinskem gledališču v Sankt Peterburgu, kjer so njegovo smrt potrdili v soboto. Sporočili so, da je Škljarov padel iz petega nadstropja. Po poročanju ruskih medijev okoliščine smrti preiskujejo državni organi.

Iz Mariinskega gledališča so po poročanju BBC sporočili tudi, da je plesalec jemal zelo močna protibolečinska zdravila. "To je velika izguba ne le za gledališče, ampak za ves sodobni balet," so zapisali v sobotni izjavi ter izrekli sožalje plesalčevi "družini, njegovim bližnjim, prijateljem in številnim občudovalcem njegovega dela in talenta."

Škljarov je bil poročen s plesalko Marijo Škljarov, s katero je imel dva otroka. Rodil se je v Sankt Peterburgu in študiral na sloviti akademiji ruskega baleta Vaganova, kjer je diplomiral leta 2003. Istega leta se je pridružil Mariinskemu gledališču, kjer je leta 2011 postal ravnatelj.

V 20 letih delovanja v gledališču je plesal glavne vloge v številnih predstavah, med drugim v Giselle, Trnuljčici, Don Kihotu, Labodjem jezeru ter Romeu in Juliji. Nastopal je na prestižnih prizoriščih po vsem svetu, med drugim v Kraljevi operni hiši v Londonu in Metropolitanski operi v New Yorku.

Foto: Profimedia Med letoma 2014 in 2015 je gostoval v Ameriškem baletnem gledališču, kjer so v nedeljo v izjavi izrazili obžalovanje zaradi "tragične izgube". "Žalosti nas tragična izguba Vladimirja Škljarova, izjemnega umetnika, ki je s svojo milino in strastjo navduševal občinstvo po vsem svetu," so zapisali.

Škljarov je prejel več priznanj, med drugim leta 2008 mednarodno nagrado Leonide Massine. Leta 2020 je bil imenovan za častnega umetnika Rusije.

"Svoje ime je za vedno zapisal v zgodovino svetovnega baleta," pa so še zapisali v Mariinskem gledališču.