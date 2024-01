Nova nenavadna smrt vplivnega Rusa, spet usoden padec

Policijski polkovnik Vadim Zavjalov je v ponedeljek, 22. januarja, vodil jutranji sestanek s predstavniki ruskega ministrstva za notranje zadeve, na katerem so se dogovarjali o prihajajoči inšpekciji na njegovem oddelku. Med sestankom se je Zavjalov začel vesti nenavadno, med drugim je govoril nerazločno in ni več prepoznal svojih sodelavcev.

Prej kot na resno zdravstveno stanje so pomislili na opitost

Predstavniki ministrstva so verjeli, da je bil Zavjalov pod vplivom alkohola, in v njegov oddelek pozvali varnostno službo ruskega ministrstva za notranje zadeve, ki je polkovnika pridržala in mu odredila preizkus alkoholiziranosti. Stanje Zavjalova se je med preizkusom poslabšalo, nato pa je umrl.

Novico o smrti policijskega polkovnika je prvi delil kanal Baza (t.me/bazabazon, vir) v telekomunikacijski aplikaciji Telegram, povzelo pa jo je tudi več ruskih in ukrajinskih medijev.

Smrt Zavjalova je najverjetneje povzročila hujša poškodba, ki jo je staknil 10. januarja. Takrat naj bi se po padcu na ledu pred vhodom v trgovino močneje udaril v glavo, zaradi česar je obiskal bolnišnico, kjer pa je rentgenski posnetek razkril počeno lobanjo in obtolčenino (kontuzijo) možganov.

Polkovnik je kljub tej diagnozi zavrnil bolniško odsotnost z dela in takojšnje zdravljenje, saj se je moral njegov oddelek pripraviti na prihajajočo inšpekcijo ministrstva, je še poročal kanal Baza.

Nenavadnim smrtim vplivnih Rusov kar ni videti konca

Zavjalov se je pridružil številnim vplivnim Rusom, ki so v sumljivih ali nepojasnjenih okoliščinah, mnogi po nesrečnih padcih, umrli od začetka vojne v Ukrajini.

Že nekaj dni pred novim letom je skozi okno v tretjem nadstropju domače hiše padel Vladimir Egorov, 46-letni lokalni politik iz sibirskega Tobolska, eden najbogatejših v regiji, in član vladajoče ruske (in Putinove) stranke Združena Rusija.

Seznam vplivnih Rusov, ki so od začetka ruske invazije na Ukrajino umrli v nepojasnjenih okoliščinah, obsega že ne najnižje dvomestno število imen. Foto: Reuters

Konec junija lani je po padcu skozi okno umrla Kristina Baikova, 28-letna podpredsednica ruske banke Loko-Bank, decembra 2022 je v Indiji skozi okno padel in umrl ruski tajkun Pavel Antov, septembra 2022 je skozi okno bolnišnice v smrt padel šef energetskega giganta Lukoil. Maja 2022 je po domnevnem zdrsu in padcu v prepad umrl generalni direktor Putinovega priljubljenega smučišča Krasna Poljana, 37-letni Andrej Krukovski.

Julija 2022 so v bazenu njegove vile v luksuzni stanovanjski soseski v Viborgu, približno 130 kilometrov severovzhodno od Sankt Peterburga, našli mrtvega Jurija Voronova, multimilijonarja in lastnika podjetja, ki je poslovalo z ruskim državnim energetskim gigantom Gazprom. Bil je ustreljen v glavo.

30. januarja 2022, ko je Rusija svoje vojaške sile še kopičila na meji z Ukrajino in obtoževala Zahod, da pretirava z napovedmi o skorajšnji invaziji, so v njegovi kopalni kadi našli mrtvega 60-letnega Leonida Šulmana, šefa logistike v družbi Gazprom Invest, hčerinskem podjetju plinskega velikana Gazprom. Bil je zaboden in imel prerezana zapestja, po uradni različici dogodkov naj bi storil samomor, saj so na kraju dogodka našli poslovilno pismo. Po nekaterih informacijah je bil nož, ki so ga našli ob Šulmanu, od njegovega trupla oddaljen tako zelo, da bi bilo tako rekoč nemogoče, da bi si zadal usodne rane in ga nato odložil tja. Šulmana so pred njegovo smrtjo preiskovali zaradi domnevne poslovne goljufije.

18. aprila 2022 so v luksuznem stanovanju v Moskvi umrli Vladislav Avajev, nekdanji podpredsednik banke Gazprombank, ki od tujih poslovnih partnerjev sprejema plačila v rubljih za ruski plin, njegova žena in mladoletna hči. Avajev naj bi ju ustrelil in si nato sodil sam. Trupla družinskih članov je odkrila Avajeva druga, polnoletna hči. Žena Avajeva je bila v času smrti noseča, ruski državni mediji so takrat poročali, da naj bi jo mož pred smrtjo več ur mučil, ker naj bi verjel, da otrok ni njegov. Foto: Twitter/Daily Loud

25. februarja 2022, samo en dan po ruskem napadu na Ukrajino, so v istem kraju, Viborgu, našli mrtvega Aleksandra Tuljakova. Šlo je za človeka zelo visoko v kadrovski hierarhiji Gazproma, bil je namestnik generalnega direktorja za korporativno varnost. Tuljakov je po poročanju ruskih državnih medijev storil samomor in se obesil, čeprav je v poznejših poročilih preiskav omenjeno, da je bil pred smrtjo močno pretepen.

8. maja 2022 so na domu samooklicanega šamana v kraju Mitišči severno od Moskve našli mrtvega 43-letnega Aleksandra Subotina, enega od direktorjev ruskega naftnega velikana Lukoil. Subotin, sicer najverjetnejši naslednik predsednika uprave Lukoila Vagita Alekperova, naj bi umrl zaradi zastrupitve, ki je bila posledica terapije za domnevno "zdravljenje alkoholnega mačka". Šaman naj bi Subotinu z nožem naredil ureznino v kožo, v katero je potem nakapljal žabji strup.

Znani ruski državljani in državljanke, sploh tisti, ki so imeli kaj za povedati o ruskih oblasteh, so v smrt padali že pred letom 2022: