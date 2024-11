Nepričakovana odločitev ameriškega predsednika

Predsednik ZDA Joe Biden je dva meseca pred iztekom predsedniškega mandata ukrajinski vojski odobril uporabo raketnega sistema ATACMS ameriške izdelave za pomoč pri obrambi svojih sil v ruski obmejni regiji Kursk, poroča New York Times.

Bidnova odločitev, da Ukrajini dovoli uporabo vojaških taktičnih raketnih sistemov ATACMS, prihaja kot odgovor na odločitev Rusije, da v boj proti Ukrajini vključi severnokorejske vojaške enote. Po podatkih ukrajinske vojaške obveščevalne službe naj bi bilo v Rusiji okoli 12 tisoč vojakov iz Severne Koreje, vključno s 500 častniki in tremi generali.

Predsednik Biden je Ukrajini dovolil uporabo raket dolgega dosega, ki so jih dobavile ZDA, za napade znotraj Rusije, so za New York Times potrdili ameriški uradniki. Dodali so, da bo orožje sprva verjetno uporabljeno proti ruskim in severnokorejskim silam za obrambo ukrajinskih enot v regiji Kursk v zahodni Rusiji.

Ukrajinski predsednik Volodomir Zelenski je že dolgo pritiskal na Washington, naj dovoli uporabo tega orožja v Rusiji. Ruski predsednik Vladimir Putin pa je po drugi strani svaril, da bi zelena luč za uporabo omenjenega orožja lahko pomenila, da Nato vstopa v vojno z Rusijo.

Bidnova odločitev je velik premik v ameriški politiki in prihaja dva meseca pred prevzemom položaja novoizvoljenega predsednika Donalda Trumpa. Novi predsednik je namreč napovedal, da namerava omejiti nadaljnjo podporo Ukrajini.