Zelenski: Severnokorejski vojaki od nedelje na fronti na strani Rusije

Po podatkih ukrajinskih obveščevalnih služb bo Rusija že v nedeljo ali ponedeljek vpoklicala severnokorejske vojake na fronto v boju proti Ukrajini, je danes sporočil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Ob tem je Zahod pozval, naj dodatno pritisne na Moskvo in Pjongjang, obsodbe je že slišati iz Seula in Berlina.

"Po podatkih obveščevalcev naj bi Rusija prve severnokorejske vojake na bojna območja poslala že 27. in 28. oktobra. To je jasna eskalacija s strani Rusije," je v današnji objavi na omrežju X sporočil Volodimir Zelenski. Opisal je tudi razmere na fronti, vendar ni pojasnil, kam naj bi napotili severnokorejske vojake.

Ukrajinska vojaška obveščevalna služba je sicer v četrtek sporočila, da so prisotnost severnokorejskih sil zabeležili v ruski obmejni regiji Kursk, kamor so avgusta vdrle ukrajinske sile, in tam še vedno izvajajo operacije. Po njihovih podatkih naj bi bilo v Rusiji že približno 12 tisoč vojakov iz Severne Koreje, vključno s 500 častniki in tremi generali, ki se urijo v petih ruskih oporiščih.

"Rusija želi nadaljevati vojno"

"Svet lahko jasno vidi pravi namen Rusije: nadaljevanje vojne. Zato je nujen načelen in odločen odziv svetovnih voditeljev. Udeležbe Severne Koreje v vojni ne bi smeli sprejeti z ravnodušnostjo ali negotovimi komentarji, temveč z oprijemljivim pritiskom – tako na Moskvo kot na Pjongjang," je še dodal Zelenski.

Na navedbe in pozive Zelenskega so se danes že odzvali v Berlinu in Seulu, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Nemško zunanje ministrstvo je pozvalo Pjongjang, naj ne prispeva k eskalaciji, južnokorejsko ministrstvo pa k prekinitvi "nezakonitega sodelovanja" med Severno Korejo in Rusijo.

Možnost vključevanja vojakov iz Severne Koreje v vojno v Ukrajini na strani Rusije je tako v Evropi kot v ZDA v zadnjem času dvignila veliko prahu.

Putinov odgovor na obtožbe dvoumen

Odzivi Moskve na obtožbe Zahoda in Južne Koreje o eskalaciji medtem ostajajo dvoumni, vendar pa se je ruski predsednik Vladimir Putin danes odzval na poročila uradnikov in medijev v ZDA o satelitskih posnetkih, ki naj bi prikazovali namestitev severnokorejske vojske na ozemlju Rusije.

Putin je po navedbah ruskih medijev dejal, da so satelitski posnetki "resna stvar", vendar je dodal, da so Natove sile že dlje časa neposredno vpletene v ukrajinski konflikt. Ob tem je spomnil, da imata Rusija in Severna Koreja podpisan sporazum o strateškem partnerstvu, ki vključuje tudi medsebojno vojaško pomoč. "Kaj počnemo v okviru tega sporazuma in na kakšen način, pa je naša stvar," je dodal ruski predsednik.