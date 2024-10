Brazilski Josef Fritzl: dvajset let je v ujetništvu posiljeval svoje otroke, ženo in babico

Brazilski policisti so aretirali 54-letnega moškega, ki je imel v domačem zaporu kar 20 let zaprte ženo in sedem otrok, ki jih je posiljeval in silil k splavu. Grozljivo odkritje v mestu Novo Oriente so razkrinkali po tem, ko je osumljencu ena od hčerk podtaknila uspavalne tablete in ji je uspelo pobegniti. Brazilca se je že prijel vzdevek "brazilski Josef Fritzl".

Poleg žene in sedmih otrok, starih od tri do 22 let, je imel moški v ujetništvu še babico, skrival pa jih je v propadajoči hiši v mestu Novo Oriente v brazilski zvezni državi Minas Gerais.

Otroke je več let posiljeval in jih nato prisilil v splav, kar dokazujejo tudi trije zakopani fetusi na vrtu ob hiši, ki so jih policisti odkrili med preiskavo posesti. Štiridesetletna žena je ob moževi aretaciji povedala, da je tako živela od svojega 17. leta in da jo je mož prisili v tri splave, kar je izjemno podobno grozotam primera avstrijskega Josefa Fritzla. Spomnimo, Fritzl je kar 24 let v ujetništvu posiljeval svojo hčerko, ki mu je rodila sedem otrok.

Eden od mrtvih plodov 40-letnice naj bi bil star okoli osem mesecev, so še razkrili pri policiji. Vsiljen splav šestmesečnega ploda ene od hčerk je bil neuspešen, dojenčka naj bi rešila babica porodničarka. Deklica naj bi bila slabega zdravja, vendar je oče zavrnil kakršnokoli zdravniško pomoč.

Otroci in mama so na varnem

Policisti so rešili vseh sedem otrok in razkrili tudi grozljive podrobnosti preiskave.

Navedli so, da je osumljenec spolno zlorabljal vse otroke in tudi svojo pokojno taščo. V luknje stene je izvrtal luknje, da bi videl, kako se dekleta preoblačijo in umivajo.

"Štiridesetletna žrtev je dom lahko zapustila le v njegovem spremstvu. Poznal je ni nihče od sosedov, tudi sorodniki do nje niso imeli dostopa," je povedala tiskovna predstavnica policije Herika Ribeiro Sena.

Moški je obtožen ujetništva, posilstva ranljive osebe, psihičnega nasilja, splava in prikrivanja trupla. Osumljenec je v priporu, mamo in otroke so zaradi njihove zaščite premestili v drugo državo.