Odvetnica, ki se je noro zaljubila v serijskega morilca žensk

Astrid Wagner je najverjetneje najbolj znana in razvpita avstrijska odvetnica. Odloča se za obrambo ljudi, ki so storili okrutne umore. Zadnje dneve je spet v pozornosti medijev, ker skuša spraviti na prostost zloglasnega Josefa Fritzla.

Pred dnevi je po svetu zaokrožila novica, da bi lahko izpustili na prostost Josefa Fritzla. Ta je bil leta 2009 v Avstriji obsojen na dosmrtni zapor, ker imel svojo hčer Elisabeth 24 let zaprto v kleti kot svojo spolno sužnjo in jo posiljeval. V kleti mu je tudi rodila sedem otrok.

Ženska, ki skuša Fritzla spraviti na prostost

Fritzl, ki zdaj šteje 88 let in se premika zgolj s hoduljo, za zdaj še ni prišel na prostost. Avstrijsko sodišče v četrtek ni odobrilo predčasnega pogojnega izpusta. Mu je pa odobrilo premestitev v običajni zapor.

Gonilna sila pri poskusih osvobajanja Fritzla, ki je v zaporu 15 let (kar je devet let manj, kot je bila v njegovi kleti zaprta hči Elisabeth), je Fritzlova odvetnica Astrid Wagner. Ta je nekaj minut po četrtkovi odločitvi sodišča avstrijskim medijem optimistično dejala: "To je bil prvi velik korak, prvi delni uspeh."

Odvetnica morilcev

Še pred odločitvijo sodišča je 60-letna Wagnerjeva za nemški medij Bild povedala, da je Fritzl zdaj popolnoma neškodljiv in da je ne bi bilo strah se z njim preseliti se v skupno stanovanje ali živeti skupaj z njim v domu za ostarele.

Wagnerjeva na sodišču brani storilce najhujših zločinov – od morilcev do teroristov. Na fotografiji iz leta 2022 jo vidimo na sodišču na Dunaju, kjer je branila šest ljudi, obtoženih sodelovanja pri terorističnem napadu v avstrijski prestolnici novembra 2020. Takrat je islamski terorist albanskega rodu Kujtim Fejzulaj v strelskem pohodu umoril štiri ljudi. Foto: Guliverimage

Kot piše švicarski medij Watson, Wagnerjeva v Avstriji velja za zvezdnico med odvetniki, ki se ukvarjajo s kazenskimi zadevami. Švicarski medij Neue Zürcher Zeitung (NZZ) jo je označil za najbolj ekscentrično avstrijsko odvetnico za kazenske zadeve. "Kurba morilcev", ji v grozilnih pismih pišejo tisti, ki so ogorčeni nad njo.

Galerija groze na zidu odvetniške pisarne

Wagnerjeva namreč na sodišču zelo redko brani žrtve zločinov, skoraj vedno stopa v bran tistim, ki so obtoženi zločinov, tudi tistih najbolj okrutnih in gnusnih. V svoji odvetniški pisarni ima na steni celo obešene velike fotografije zločincev, ki jih je branila (med njimi je seveda tudi fotografija Fritzla). Galerija groze je te fotografije poimenoval avstrijski medij Profil.

Tako je Wagnerjeva v svoji karieri branila žensko, ki je v bazenu utopila hčerki, mladeniča, ki je v deliriju zabodel svojo mamo, žensko, ki je zaprla svojega sina v škatlo za pse in ga skoraj trpinčila do smrti. Zagovarjala je tudi morilca, ki je svojo žrtev delno potopil v jezero, jo delno razmesaril in njeno meso uporabil pri kuhanju golaža, piše Watson.

Ljudožerec, ki v zaporu Fritzlu peče zrezke

Zadnji morilec, znan v medijih tudi kot morilec z jezera (njegovo ime je Alfred Ulrich), zdaj dela v zaporniški kuhinji v zaporu, v katerem je zaprt Fritzl. Nemški Bild je zato svoj članek o njem celo poimenoval "Ljudožerec v zaporu peče zrezke za Fritzla".

Wagnerjeva je o svoji ljubezni do serijskega morilca Unterwegerja napisala tudi knjigo Zaslepljena (nem. Verblendet). Foto: Guliverimage

Wagnerjeva se je na začetku svoje odvetniške kariere najprej ukvarjala z zadevami, povezanimi s stanovanjskimi najemninami. Ko je bila stara 29 let, je postala odvetnica razvpitega avstrijskega serijskega morilca Johannesa Unterwegerja, bolj znanega kot Jack Unterweger.

Morilec, ki so mu ženske pisale ljubezenska pisma

Ta je leta 1974 v gozdu zadavil neko žensko, ki jo je prej zvezal in oropal. Zaradi umora je bil leta 1976 obsojen na dosmrtni zapor. V zaporu je začel pisati o svojem življenju. S svojim pisanjem je dobil številne občudovalke, ki so mu v zapor pošiljale ljubezenska pisma, piše Watson.

Unterweger je celo dobil neko književno priznanje, njegova slava na avstrijski kulturni sceni mu je tudi pomagala, da so ga leta 1990 izpustili na prostost. Veljal je kot primer uspešne resocializacije v družbo. A to je bilo le navidezno. Na prostosti je Unterweger spet začel moriti.

Romanca med serijskim morilcem in mlado odvetnico

V Avstriji, Nemčiji, na Češkem in v ZDA je zadavil najmanj devet prostitutk. Leta 1992 so ga v ZDA ponovno aretirali. Kmalu je v zapor dobil že omenjeno pismo 29-letne Wagnerjeve (v pismu se je opisala kot kritična pravnica), ki je potem postala njegova odvetnica. Wagnerjeva je Unterwegerju kmalu začela v zapor pošiljati ljubezenska pisma, zaradi njega je tudi zapustila svojega takratnega partnerja.

Leta 2015 so Avstrijci o serijskem morilcu Jacku Unterwegerju posneli tudi celovečerni film z naslovom Jack. Na fotografiji vidimo Wagnerjevo pred filmskim plakatom v kinodvorani. Na plakatu je tudi napis: pesnik ljubimec morilec (nem. poet liebhaber mörder). Foto: Guliverimage

Wagnerjeva je Unterwegerja v zaporu obiskala okoli 200-krat. Bežno sta se tudi poljubila skozi rešetke celice ter si izmenjala nenavadno in ne povsem zakonito darilo: sramne dlake, spete s trakovi in skrite v paketu perila, piše Watson.

Unterweger po sodbi stori samomor

Za Profil je o svoji ljubezni do Unterwegerja dejala: "Želela sem priseči večno zvestobo Jacku. Takrat sem bil popolnoma prepričana, da je moja naloga rešiti ga. No, bila sem samo nepopravljivo romantična oseba."

Wagnerjevi na sodišču pričakovano ni uspelo rešiti Unterwegerja. Junija 1994 so ga na sodišču v Avstriji zaradi devetih umorov obsodili na dosmrtni zapor. Unterweger je po sodbi kmalu storil samomor.

Wagnerjeva še vedno občuduje Unterwegerja

Ker je umrl še pred pravnomočnostjo sodbe, Wagnerjeva Unterwegerja še zdaj ne označuje kot obsojenega serijskega morilca, ampak le kot domnevnega serijskega morilca. Lani ga je v nekem intervjuju opisala kot visoko inteligentno osebo z veliko empatije. Unterwegerjeva fotografija seveda tudi visi v "galeriji groze" v njeni pisarni.

Josef Fritzl je z Wagnerjevo navezal stik leta 2022. Kmalu je postala njegova odvetnica in o njem napisala knjigo. Foto: Getty Images

Wagnerjeva je Fritzlova odvetnica postala šele pred leti. Leta 2022 je Fritzl Wagnerjevi poslal več kot 200-stranski rokopis o svojem življenju. Njen naslov mu je dal ljudožerski morilec Ulrich, s katerim je skupaj v zaporu. Fritzl je želel, da mu Wagnerjeva pomaga objaviti njegovo avtobiografijo.

Knjiga o Fritzlu

Wagnerjeva ni objavila Fritzlove avtobiografije, ga je pa začela obiskovati v zaporu in postala njegova odvetnica. O njem je tudi napisala knjigo, v katerem so odlomki iz Fritzlovega rokopisa, še piše Watson.