Fritzl iz zapora: Verjamem, da se bo to ponovilo

Josepf Fritzl je v intervjuju za britanski The Sun šokiral z izjavo, da resnično verjame, da se bo kmalu srečal s svojo družino, za katero upa, da mu bo odpustila njegove grehe.

V kleti domače hiše v Amstettnu v Avstriji je imel kar 24 let zaprto svojo hčer Elisabeth in jo posiljeval. Rodila mu je sedem otrok, preživelo jih je šest. Eden od otrok je namreč umrl leta 1996 kot dojenček, ker mu Fritzl ni zagotovil zdravniške pomoči. Trije otroci so živeli z Elisabeth v ječi, trije na svobodi.

Iz avstrijskega zapora Stein v Kremsu na Donavi je Fritzlovo izjavo za The Sun prenesla njegova odvetnica Astrid Wagner: "Zelo zelo pogrešam svojo družino. Ves čas razmišljam o njih in o tem, kako rad bi videl svoje vnuke. Prepričan sem, da bomo spet skupaj, in mislim, da mi bodo odpustil, kar sem storil."

88-letnik je dodal, da mu je izjemno žal za svoja dejanja in da obžaluje svoje zločine.

V avtobiografiji mu ni žal za nič

Fritzl je s pomočjo odvetnice pred kratkim izdal tudi avtobiografijo z naslovom Die Abgründe oziroma Brezna, v kateri piše o svojem otroštvu, prežetem z nasiljem, o svoji mami, ki ga je zmerjala s satanom.

"Mama me ni nikoli poljubila, nikoli objela. Strah me je je bilo. Njene nepredvidljivosti, klofut. Nekoč me je tako pretepla, da sem obležal v mlaki krvi," pripoveduje v knjigi. Njegov oče je bil alkoholik, družino je zapustil, ko je imel Joseph štiri leta. Po poročanju nemških medijev se je sin mami maščeval, jo zaprl na podstrešje hiše in zabetoniral okno ter tam pustil več kot dve desetletji.

V knjigi se za svoja dejanja ni opravičil, niti ni prosil za odpuščanje.