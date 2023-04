Pred 15 leti je svet pretresla grozljiva zgodba avstrijskega očeta iz pekla. Joseph Fritzl je imel v kleti domače hiše kar 24 let za spolno sužnjo zaprto svojo hči Elisabeth. Rodila mu je sedem otrok, šest jih je preživelo, trije so živeli z njo v ječi, trije na svobodi.

Zdaj 88-letni Fritzl, ki prestaja dosmrtno kazen, je s pomočjo odvetnice Astrid Wagner izdal knjigo o svojem življenju, poroča Daily Mail. Kot je odvetnica pojasnila za nemški Bild, je Fritzl avtobiografijo najprej spisal v pismih, ki ji jih je pošiljal, nato pa je potreboval pomoč pri objavi in tudi pravno pomoč.

Joseph Fritzl je v kleti domače hiše v Amstettnu v Avstriji zasnoval podzemni zapor za svojo hčer. Zaprl jo je, ko je imela 18 let, dnevno svetlobo pa je znova ugledala pri 42 letih. Foto: Guliverimage

Maščeval se je mami in jo zaprl na podstrešje

V knjigi z naslovom Die Abgründe oziroma Brezna piše o svojem otroštvu, prežetim z nasiljem, o tem, da ljubezni ni poznal, da ga je mama zmerjala s satanom, nesposobnežem in ničvrednežem.

"Mama me ni nikoli poljubila, nikoli objela. Strah me je je bilo. Njene nepredvidljivosti, klofut. Nekoč me je tako pretepla, da sem obležal v mlaki krvi," pripoveduje v knjigi. Njegov oče je bil alkoholik, družino je zapustil, ko je imel Joseph štiri leta. Po poročanju nemških medijev se je sin mami maščeval, jo zaprl na podstrešje hiše in zabetoniral okno ter tam pustil več kot dve desetletji.

Fritzl v knjigi o sebi zapiše, da je dobra oseba in odgovoren družinski človek. Med ženskami naj bi bil še vedno izredno priljubljen. V knjigi piše tudi o oboževalkah, ki mu v zapor pošiljajo ljubezenska pisma. Po besedah njegove odvetnice prejme na stotine pisem. "Ni zver. Samo človek je, ki ni znal obvladati notranjih demonov. Ni živel le dvojnega življenja, temveč kar štiri vzporedna. Je mojster prikrivanja," je o svoji stranki še razkrila odvetnica.

Psihiater: Za ženske bo predstavljal nevarnost, dokler bo živ

V knjigi se za svoja dejanja ni opravičil, niti ni prosil za odpuščanje. Čeprav Fritzl upa, da bo zadnja leta življenja preživel na svobodi – kot piše v knjigi, bi se rad vrnil v domači kraj in odprl podjetje –, je eden od psihiatrov na sojenju pričal, da bo na prostosti predstavljal nevarnost za ženske, dokler bo živ.