Omar Bin Omran iz alžirskega mesta Djelfa je izginil leta 1997, njegova družina pa je dolgo verjela, da je umrl v alžirski državljanski vojni, ki je z vmesnimi prekinitvami ognja in poskusi dogovorov o miru trajala od leta 1992 do 2002, poročajo alžirski mediji.

Ugrabitelja je izdal njegov brat

Da se je ves čas v resnici nahajal le streljal od domače hiše, pod okrog sto metrov oddaljeno barako, v katero je njegov sosed ponoči spravljal svoje ovce, je postalo znano pretekli konec tedna, ko je to na družbenih omrežjih razkril brat ugrabitelja.

Omrana je pred več kot četrt stoletja v klet, ki se je zapirala z loputo, to pa so prekrivale bale sena, kot 17-letnika zaprl prav danes 61-letni sosed, ki so ga alžirske oblasti že pridržale, so sporočili iz okrožnega tožilstva v Djelfi.

Fotografija Omarja, ki je nastala kmalu po njegovi rešitvi iz sosedove kleti, kjer je preživel več kot četrt stoletja. Foto: Okrožno tožilstvo Djelfa

Zakaj je brat izdal ugrabitelja, še ni znano, nekateri alžirski mediji pa domnevajo, da bi za kletnega jetnika lahko vedel že dalj časa in da je skrivnega ječarja izdal zaradi spora o dedovanju.

Alžirski mediji poročajo še, da je ugrabitelj osumljen, da je z zastrupitvijo ubil psa fanta, ki ga je zaprl v svojo klet, saj naj bi pes po izginotju Omarja Bin Omrana ves čas preživel pred poslopjem, v katerega ga je zaprl sosed.

Alžirski Fritzl

Nekateri komentatorji na spletu dogodek že primerjajo z dejanjem zloglasnega Avstrijca Josefa Fritzla, ki je v domači kleti kar 24 let zadrževal hčer in jo tudi spolno zlorabljal. 89-letnega Fritzla bodo sicer v kratkem premestili v manj strogo varovan zapor, je ta teden odločilo deželno tožilstvo v Kremsu.

