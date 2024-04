Palestinska terororistična organizacija Hamas je objavila videoposnetek 23-letnega Hersha Goldberg-Polina, ki so ga ugrabili na glasbenem festivalu 7. oktobra lani, ko je Hamas napadel Izrael. Na posnetku je razvidno, da mu manjka leva podlaket. Priče so pred tem povedale, da se je poškodoval, ko je iz zaklonišča, kjer so se skrivali pred islamisti, poskušal vreči granato. S svojo srajco je uspel ustaviti krvavitev, nato pa so ga ugrabili.

A video of 23-year-old Israeli-American hostage Hersh Goldberg-Polin was released Wednesday by Hamas. It was unclear when the video was filmed, the conditions under which he spoke, or if he is still alive.

@rafsanchez reports from Tel Aviv. pic.twitter.com/fbtMw5LUNj — NBC Nightly News with Lester Holt (@NBCNightlyNews) April 25, 2024

V videoposnetku 23-letnik kritizira vlado izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja, češ da bi jo moralo biti "sram", ker ni zagotovila izpustitve talcev.

Trdi, da so Izraelci v bombnih napadih ubili "okoli 70 talcev", ostali pa živijo "v podzemnem peklu brez vode, hrane in sonca". Videoposnetek se konča s sporočilom lastnim staršem, v katerem jim sporoča, naj "ostanejo močni" in da jih "zelo ljubi", poroča Sky News.

Oglasili so se starši: Radi te imamo

Kmalu so se oglasili tudi njegovi starši. "Radi te imamo, ostani močan, preživi," so rekli. Njegov oče Jon Polin je dejal, da je vesel, da prvič po več kot 200 dneh sliši glas svojega sina.

"Odleglo nam je, da ga vidimo živega, skrbi pa nas za njegovo zdravje in tudi za vse druge talce in vse tiste, ki trpijo v tej regiji," je dejal. Države, ki sodelujejo v mirovnih pogajanjih, je pozval, naj bodo "pogumne, izkoristijo ta trenutek in dosežejo dogovor, da se bodo lahko vsi ponovno združili s svojimi najdražjimi in končali trpljenje".

Hersheva mati Rachel Goldberg-Polin je posnela sporočilo za svojega sina: "Hersh, če naju slišiš, naj ti poveva, da sva danes slišala tvoj glas, prvič po 201 dnevu. Povem ti, da te ljubiva. Ostani močan, preživi."

"Hersh, if you can hear this, we heard your voice for the first time in 201 days. And if you can hear us, we love you! Stay strong! Survive!"



Hersh Goldberg Polin's parents in an emotional video message to their son after they received a first sign of life in 201 days pic.twitter.com/SbLMobf4g9 — Hamas Atrocities (@HamasAtrocities) April 25, 2024

Triindvajsetletni Hersh se je rodil v Kaliforniji, a se je v mladosti z družino preselil v Jeruzalem. Bil je med približno 250 ljudmi, ugrabljenimi v prvem napadu Hamasa, v katerem je bilo ubitih približno 1.200 ljudi. Nekaj ​​talcev je bilo lani izpuščenih v skladu z dogovorom, več kot sto pa jih je še vedno v ujetništvu islamistov.

Preiskovalna skupina ZN: Hamasovci izvajali skupinska posilstva

Preiskovalna skupina ZN je v začetku marca objavila poročilo, v katerem poudarja, da obstajajo prepričljivi dokazi, da so pripadniki palestinske teroristične organizacije Hamas v napadu na Izrael 7. oktobra lani izvajali spolno nasilje, vključno s skupinskimi posilstvi. Prav tako opozarjajo, da obstajajo prepričljive informacije, da so tudi zajeti talci izpostavljeni posilstvom in mučenju.