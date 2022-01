Na evrske bankovce bi dal ustanovitelja podjetja BioNTech

Evropski parlamentarec iz Nemčije Moritz Körner je Evropski centralni banki (ECB) predlagal, naj na naslednji izdaji evrskih bankovcev upodobi ustanovitelja podjetja BioNTech Ugurja Sahina in Özlem Türeci, poroča Deutsche Welle. Sahin in Türecijeva, ki sta zakonski par, sta skupaj s Pfizerjem razvila cepivo RNK proti covid-19, poimenovano Comirnaty. "Njuno delo je rešilo na milijone življenj Evropejcev," je ob pobudi ECB dejal Körner. Po njegovih besedah je življenjska zgodba Sahina in Türecijeve "neverjetna zgodba o integraciji, napredku, podjetništvu, znanstveni odličnosti in potencialu družbe, odprte do priseljencev".

Starši iz Turčije

Tako Ugur Sahin kot Özlem Türeci sta potomca turških priseljencev. Medtem ko se je Sahin rodil v Turčiji in se pri štirih letih s starši odselil v Nemčijo, pa se je Türecijeva v gospodarski velesili Evrope rodila turškim staršem. Sahin in Türecijeva sta BioNTech ustanovila leta 2008, danes pa sta edina na seznamu 100 najbogatejših Nemcev s turškimi koreninami.

Kako bo potekala prenova bankovcev

Dvajset let od nastanka prvih oblikovalskih konceptov evrskih bankovcev se je Evropska centralna banka lotila prenove njihove podobe. Postopek bo trajal več let (ECB pravi, da do leta 2024) in ni še jasno, ali se bodo po prenovi na bankovcih prvič pojavili tudi ljudje. V skrbno določenem postopek spreminjanja podobe bankovcev bodo sodelovali tako prebivalci EU kot politika.

ECB bo prek raziskav javnega mnenja preverjala, kaj si javnost misli o idejah. Vse članice evroobmočja bodo sodelovale tudi v posebni posvetovalni organizaciji, ki bo skupaj z ECB izbrala končne oblikovalske koncepte.