BioNTech se že pripravlja na prilagajanje cepiva proti covidu-19

"Da ne izgubljamo časa, smo se paralelno lotili teh dveh nalog, dokler ne bomo imeli več informacij o tem, ali bo treba cepivo prilagoditi ali ne," je povedala.

Ugotoviti morajo, ali bo potrebno prilagoditi cepivo

Tako raziskovanje omikrona kot prilagajanje cepiva imata nekatere enake postopke, je dodala. Kot primer so izpostavili načrt za izdelavo beljakovine bodice S za laboratorijske teste s psevdovirusom, s katerim potem izvajajo eksperimente. V laboratorijskih testih pri tem uporabljajo protitelesa cepljenih, ki so bili v stiku z novo različico. Tako trenutno preučujejo, kako dobro se da nevtralizirati nove beljakovine bodice S.

BioNTech je v petek sporočil, da se omikron precej razlikuje od sedaj poznanih različic, ki imajo dodatne mutacije na beljakovini bodice S. Iz podatkov testov, ki trenutno potekajo, pa bodo lahko ugotovili, ali morajo prilagoditi cepivo, če se bo ta različica razširila po celem svetu. Prve ugotovitve bodo najverjetneje imeli do konca prihodnjega tedna.

V sto dneh že možno prilagojeno cepivo

Skupaj s partnerskim podjetjem Pfizer so se že pred meseci pripravili na podoben scenarij in so sedaj sposobni cepivo prilagoditi v roku šestih tednov, v sto dnevih pa bi lahko že začeli dobavljati prilagojeno cepivo.