Znani so neuradni podatki o številu okuženih

V Sloveniji so v nedeljo po neuradnih podatkih potrdili 1.032 primerov okužb z novim koronavirusom. Koliko oseb je bilo testiranih s PCR- in hitrimi testi, še ni znano. Število novopotrjenih okužb je sicer nižje kot prejšnjo nedeljo, ko so pri nas potrdili 1.390 okužb.