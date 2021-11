Delež okuženih spet višji

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V soboto so opravili 3.402 PCR-testa na okužbo z novim koronavirusom, pozitivnih je bilo 1.478 oziroma 43,4 odstotka testov, kažejo prvi podatki NIJZ. To je dobrih sedem odstotnih točk več okuženih kot dan prej. Opravili so tudi 47.221 hitrih antigenskih testov, katerih pozitivne rezultate preverjajo še s PCR-testi.