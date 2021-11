82 odstotkov cepljenih, ki so umrli zaradi koronavirusa, je prejelo kitajsko cepivo

V zadnjih treh tednih se je v Črni gori okužilo 67 tisoč ljudi, poroča črnogorski medij Vijesti. Petnajst tisoč pozitivnih oseb je polno cepljenih, od tega 80 odstotkov s kitajskim cepivom Sinofarm, slabih pet odstotkov pa s cepivom Pfeizerja. "167 oseb je v tem obdobju zaradi posledic okužbe izgubilo življenje. Štiri osebe so bile cepljenje s Pfeizerjem, 137 pa s Sinofarmom," je učinkovitost cepiv povzela Milena Popović Samardžić s črnogorskega inštituta za javno zdravje. Po njenih besedah je bila večina, 158 oseb od 167, starejših od 60 let. "Nismo zabeležili smrti osebe, mlajše od 40 let, ki bi bila popolnoma cepljena," je dejala Popović Samardžićeva.

Prenizka precepljenost

"Do danes smo ponovno okužbo s koronavirusom zabeležili pri 1.700 osebah," je dejala Popović Samardžićeva, ki poudarja, da je stopnja precepljenosti in prebolelosti v državi še vedno prenizka. "Ocenjujemo, da je posledice okužbe s koronavirusom prebolelo okoli 156 tisoč ljudi, polno cepljenih pa je okoli 250 tisoč ljudi," je na premajhno precepljenost prebivalstva opozorila Popović Samardžićeva. V Črni gori sicer živi okoli 620 tisoč ljudi, do danes pa so v državi zabeležili 2.285 smrti zaradi posledic okužbe s koronavirusom.