Udarec za Mercedes: proizvodnja razreda S prvič le v eni izmeni

Foto: Mercedes-Benz Za Mercedes-Benz je bil razred S vselej ponos in vrh luksuznega dela ponudbe, toda prodajne številke za nemško limuzino so neizprosne. V prvi polovici letošnjega leta je prodaja na globalni ravni padla za okrog 25 odstotkov. Padec so zabeležili tako v ZDA kot na Kitajskem, ki sodi med ključne trge.

Že spomladi so triizmensko proizvodnjo zmanjšali na dve izmeni, letos jeseni sledi še korak naprej. Kot so pri Mercedesu potrdili za nemške medije, bodo od oktobra naprej v Sindelfingnu razred S izdelovali le še v eni izmeni. To se bo zgodilo prvič.

Obeti niso dobri

Razred S je bil za Mercedes tudi pomemben vir zaslužka, saj so prav pri tem modelu računali na najvišje donose. Pri različicah maybach so donosi znašali tudi do 20 odstotkov. Obeti zdaj niso dobri, ker se je zamaknila tudi načrtovanje nove generacije vozila.

Prenovo pri Mercedesu napovedujejo za sredino leta 2026, razkritje novega razred S pa bi se lahko iz načrtovanega leta 2028 zamaknila celo v 2030.

Lani so v Sindelfingnu iz tovarne pospremili 22-milijonti izdelani avtomobil. Foto: Mercedes-Benz