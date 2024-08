V Nemčiji številna podjetja iz različnih razlogov napovedujejo prenos vsaj dela proizvodnje v tujino. Tako je ugledni proizvajalec bele tehnike Miele že februarja letos napovedal ukinitev 1.300 delovnih mest v Nemčiji. Od tega bodo 700 delovnih mest v proizvodnji pralnih strojev preselili v poljsko tovarno v Ksaverovu, piše nemška revija Stern.

Podjetje ima sicer v več državah sveta skupaj zaposlenih okoli 23 tisoč delavcev, od tega 11.900 v Nemčiji.

Družinsko podjetje z več kot stoletno tradicijo se je junija s sindikatom IG Metall dogovorilo za "program prostovoljnega odhoda z izdatnimi odpravninami in socialno komponento", po katerem so v nekaterih primerih možne odpravnine do 270 tisoč evrov. Najvišjo odpravnino bodo prejeli tisti delavci, ki so v družbi zaposleni dlje časa, piše Stern.

Podjetje s sedežem v Güterslohu bo tako izplačalo skoraj najvišje odpravnine v Nemčiji. Tovrstne rekordne odpravnine ga postavljajo ob bok veliko večjim podjetjem, kot sta SAP ali Bayer.