Z nekaj sreče z vremenom in ob poznavanju astronomije ter okoliščin opazovanja neba lahko te dni na večernem nebu opazujemo planetarni maraton, ko lahko vse planete našega Osončja opazujemo v zelo kratkem času. Od zahoda proti vzhodu so razporejeni Saturn, Merkur, Neptun, Venera, Uran, Jupiter in Mars, vidni pa so na sorazmerno majhnem delu neba.

"Za nameček pa se bo na zahodnem delu neba v večernem času začela pojavljati še Luna, katere krajec bo iz dneva v dan vedno večji," je za STA dogajanje na nebu v teh dneh pojasnil profesor na mariborski filozofski fakulteti in predsednik Astronomskega društva Orion Igor Žiberna.

Pazite na Sonce, da ne oslepite

Kot omenjeno, bo za opazovanje potrebne nekaj sreče z jasnim vremenom, pa tudi pazljivosti, da ne bi z optičnimi napravami še pred sončnim zahodom pogledali v Sonce, saj bi oslepeli.

Med skrajnim, na zahodnem delu neba lociranim Saturnom in najbolj vzhodno ležečim Marsom je kotna razdalja, izražena v azimutu, 146 stopinj. "V tem smislu bi lahko ob ugodnih opazovalnih pogojih v resnici v nekaj minutah izvedli planetarni maraton, in sicer da bi opazovali vse planete našega Osončja v zelo kratkem času. Še več, z izjemo Urana in Neptuna bi vse preostale planete že v večernem mraku lahko videli s prostimi očmi, saj so dovolj svetli," je dodal Žiberna.

Seveda bi, tako meni Žiberna, morali začeti opazovati zelo zgodaj, saj se Saturn na začetku navtičnega mraka – ta bo drevi nastopil ob 18.12 po srednjeevropskem času, ko je Sonce le šest stopinj pod matematičnim obzorjem – nahaja le slabe tri stopinje nad matematičnim obzorjem in po besedah Žiberne v planetarnem maratonu predstavlja največji izziv.

"Če bi želeli videti najbolj 'kritične' planete v večernem času, moramo upoštevati, da bodo zašli pod matematično obzorje ob naslednjih terminih: Saturn ob 18.31, Merkur ob 19.03 in Neptun, za opazovanje katerega bomo morali uporabiti teleskop, ob 19.16, vse po srednjeevropskem času," je še navedel. Preostali planeti zahajajo pozneje. Uran bo v noči na soboto zašel ob 0.16, Jupiter ob 1.52 in Mars ob 4.48 po srednjeevropskem času.

Ob tem je Žiberna opozoril tudi na nekatere druge astronomske zanimivosti v prihodnjem obdobju. Saturn se bo 12. marca znašel v konjunkciji s Soncem, Saturnovi kolobarji pa bodo 23. marca poravnani z Zemljo.

"Zanimiva je tudi Venera, ki bo 23. marca prav tako v konjunkciji s Soncem, zato jo skozi teleskop trenutno vidimo kot sorazmerno velik, a ozek srp v obliki narobe obrnjene črke C," je med drugim še navedel predsednik Astronomskega društva Orion.