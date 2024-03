Študenti višje strokovne šole BIC Ljubljana so za polfinalno tekmovanje pripravili ješprenj s suhimi hruškami, orehi in dimljenim tofujem in se uvrstili v finale tekmovanja, ki bo 17. aprila v Houstonu v ZDA in v katerem bo sodelovalo deset ekip, od tega devet iz ZDA. Jed zmagovalne ekipe bodo vključili v prehrano astronavtov.

V slovenski ekipi, ki sodeluje na tekmovanju, so študenta živilstva in prehrane Anže Jarc in Mark Jeraj pod mentorstvom predavateljice Katarine Smole ter študenta gostinstva in turizma Hana Wolf in Aljaž Ritmanič pod mentorstvom inštruktorja Andreja Molka.

Nasine visoke zahteve

Tema letošnjega tekmovanja v organizaciji ameriške vesoljske agencije Nasa je bila priprava slanega zajtrka, ki naj bi vseboval vsaj eno vrsto zelenjave. "Od začetne ideje do končnega izračuna natančne sestave jedi sta minila dva meseca. Idejno smo se malo naslonili na tradicionalno slovensko enolončnico ričet. Z izborom surovin, razen tofuja, smo želeli predstaviti tudi slovensko kakovost živil (fižol sivček, suhi krhlji hruške viljamovke, slovenski orehi …). Nastal je ješprenj s suhimi hruškami, orehi in dimljenim tofujem. Upamo, da ga ponese tudi v vesolje," pojasnjuje Katarina Smole

Poleg teme je organizator tekmovanja, ameriška vesoljska agencija Nasa, dodal še prehranske zahteve, ki so jih tekmovalci s sestavo jedi morali zagotoviti. Zaradi posebnega mikrogravitacijskega okolja v vesolju imajo astronavti namreč veliko prehranskih omejitev.

"Vsaka prehranska zahteva je terjala izbiro prave surovine"

"Poleg določenega energijskega vnosa smo bili pozorni na vnos maščob, predvsem nasičenih maščobnih kislin, prehranskih vlaknin in soli. Vsaka prehranska zahteva je terjala izbiro prave surovine, česar smo se lotili z veliko natančnostjo. Izbira osnovnih surovin je bila izredno premišljena in osredotočena na oteženo prebavo astronavtov, močno zmanjšan vnos soli, oteženo okušanje in vonjanje jedi, ugodno tehnološko pripravo jedi za uživanje v mikrogravitacijskem okolju … Vodilo končnega recepta za jed je bilo enostavno, prehransko ugodno, kakovostno in okusno. Pripravili smo ješprenj z dimljenim tofujem, orehi in suhimi slivami," še pravi Smoletova.

Od organizatorja so na BIC Ljubljana dobili navodila, katerih živil ne smejo uporabiti v jedi, npr. surovega mesa, morskih sadežev, jajc, alkohola itd. Predlagali so tudi, naj ne uporabijo kruha in krušnih izdelkov, ker jih je tehnološko težko pripraviti za uživanje v mikrogravitacijskem okolju.