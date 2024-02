Japonska uspešno izstrelila svojo novo raketo

Raketa naslednje generacije H3 naj bi bila tekmica rakete Falcon 9 podjetja SpaceX, s katero bi v prihodnosti lahko dostavljali tovor bazam na Luni, pa tudi na vesoljske postaje, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Predsednik japonske vesoljske agencije JAXA Hiroshi Yamakawa je po uspešni izstrelitvi dejal, da je v vesoljski industriji že dolgo, da pa še nikoli ni bil tako srečen in da mu še nikoli ni tako odleglo.

Raketo so izstrelili iz vesoljskega centra Tanegashima na jugozahodu Japonske, potem ko so izstrelitev zaradi slabega vremena preložili za štiri dni. Zaradi tehničnih težav so februarja lani opustili njeno izstrelitev, marca pa je bila izstrelitev neuspešna.

Raketo H3 sta skupaj razvila JAXA in podjetje Mitsubishi Heavy Industries. Iz agencije JAXA so sporočili, da so raketo zasnovali za "visoko prilagodljivost, zanesljivost in stroškovno učinkovitost" in da bo Japonski ohranila avtonomen dostop do vesolja.

Raketo Falcon 9 je sicer mogoče večkrat uporabiti, rakete H3 pa ne, vendar je po ocenah znanstvenikov preizkus njene nove tehnologije pomemben.

Direktor vesoljskega laboratorija na Univerzi v Melbournu Michele Trenti je pojasnil, da ima raketa H3 edinstven nov motor prve stopnje, ki zagotavlja večji potisk v primerjavi z najsodobnejšimi raketami. Lahko bi postala stroškovno najbolj učinkovita raketa, s tem pa bi raziskovanje sončnega sistema postalo cenovno dostopnejše.

Japonska je sicer januarja izvedla uspešen pristanek sonde za raziskovanje na Luni in s tem postala šele peta država na svetu, ki je uspešno izvedla zapleten postopek mehkega pristanka na Luni.