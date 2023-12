Praznično tudi v vesolju: to je v objektiv ujela Nasa

Teleskopi v rentgenskem observatoriju Chandra so posneli fotografije, ki spominjajo na okrašeno božično drevesce.

Gre za skupino mladih zvezd imenovano tudi kopica božičnega drevesa. Mlade zvezde oddajajo rentgenske žarke, ki sta jih zaznala Nasina teleskopa.

Zvezdna kopica NGC 2264 je od Zemlje oddaljena približno 2.500 svetlobnih let, stestavljajo pa jo zvezde stare od enega do pet milijonov let, poroča CNN.

