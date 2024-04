Nebo nad Slovenijo je zažarelo

Nebo nad Slovenijo se je v petek zvečer obarvalo v čudovite vijolične barve. Zaradi jasnega neba in visoke sončne aktivnosti smo na različnih delih države ponovno lahko opazovali severni sij.

"Precej izjemna aurora na nebu nad osrednjo Slovenijo danes zvečer. Vizualno čudovit škrlatno rdeč prikaz z izrazitimi žarki in gibanjem," je na družbenem omrežju X zapisal geolog in opazovalec pojavov v ozračju Jure Atanackov.

Pretty amazing moonlit #aurora in the sky over central Slovenia this evening! Visually beautiful crimson red display with distinct rays and motion. Lower mid latitude. @TamithaSkov @theauroraguy @landon_wx @StormHour @cosmos4u @PKajdo @denebdulfim @MeteoinfoSi @portalvvesolje pic.twitter.com/EYoirSNjug