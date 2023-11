V nedeljo je namreč po spletu zaokrožilo veliko fotografij severnega sija, ki je bil viden praktično po vsej Sloveniji. Kot je za Radio Slovenija pojasnil profesor astronomije, astrofizike in kozmologije na Fakulteti za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani Tomaž Zwitter, je bil severni sij viden v velikem delu Evrope, z izjemo dela Sredozemlja, pozneje pa tudi v delu ZDA. Kot je dejal, smo imeli "enega najizrazitejših sijev v zadnjih dveh desetletjih v naših krajih".

Razlog za pojav je bil močan izbruh na Soncu, ki se je zgodil v petek zjutraj in ki je poslal delce proti Zemlji, je razložil za Televizijo Slovenija. Petkov Sončev izbruh se je "relativno hitro pomiril", zato Zwitter danes ne pričakuje "kakšne večje predstave". Kot je dejal, bo pojav danes bistveno manj intenziven, a je to težko natančno napovedati.

Siji različnih barv

Severni sij oziroma aurora borealis nastane kot posledica Sončevih geomagnetnih neviht, ko električno nabiti delci magnetosfere, v glavnem so to elektroni, lahko tudi protoni in nekateri težki ioni (kisik in dušik), pridejo v stik z Zemljinim ozračjem in tam reagirajo ter posledično zasvetijo, navajajo na portalu Neurje.si.

Polarni siji imajo lahko različne barve. Šibki polarni siji so navadno bele barve, močnejši pa so lahko rumeno-zelene in rdeče barve.

Na portalu so še napovedali, da bi se lahko pojav danes še ponovil, saj bodo Sončeve geomagnetne nevihte do vključno srede močnejše, s tem pa tudi verjetnost, da bo tudi v zmernih geografskih širinah severne poloble aurora borealis znova vidna.