Tako boste lahko z malo sreče kmalu posneli severni sij

Zaradi novega pomembnega Sončevega izbruha v sredo, 14. avgusta 2024, lahko v prihodnosti pričakujemo več prizorov severnega sija tudi v Sloveniji. V zadnjih dneh so se na družbenih omrežjih že pojavile fotografije severnega sija, ki je bil posnet v Sloveniji. A čeprav bo pojav verjetno precej pogost, to še ne pomeni, da ga boste z lahkoto ujeli v objektiv svojega fotoaparata. Da bi imeli pri tem največ možnosti, smo zbrali napotke, kako se lotiti tega izziva.

Vrhunec severnih sijev nas letos še čaka

V letošnjem letu bo zaradi povečane Sončeve aktivnosti večja verjetnost, da bo severni sij oziroma aurora borealis viden tudi v južnejših delih Evrope, vključno s Slovenijo. Sončev cikel 25, ki naj bi kmalu dosegel vrhunec med letoma 2024 in 2025, bo povečal število in intenzivnost geomagnetnih neviht.

V preteklosti se je pri močnejših Sončevih ciklih severni sij pojavljal tudi v južnejših delih Evrope. Če bo Sončeva aktivnost v letu 2024 res tako intenzivna, kot jo napovedujejo strokovnjaki, bi lahko imeli priložnost, da severni sij opazujemo tudi Sloveniji, Italiji in Španiji.

Pred tremi dnevi pomemben Sončev izbruh

Zadnji pomemben izbruh na Soncu je bil zaznan 14. avgusta 2024. Ta dogodek je povzročil povečano verjetnost geomagnetnih neviht na Zemlji, kar bi lahko povzročilo pojav severnega sija v nižjih geografskih širinah, vključno z deli Evrope.

Kombinacija utrinkov in severnega sija pred nekaj dnevi. Foto: Sandi Kelc Photography

Kako ujeti severni sij v objektiv?



Nasvete za uspešno fotografiranje severnega sija nam je zaupala fizičarka Klara Poiškruh, sodelavka ljubljanskega Instituta Jožef Stefan, ki pa se v prostem času posveča opazovanju severnega sija.



Verjetnost, da letos opazimo severni sij, bo razmeroma velika. A je kljub temu zelo pomembno, da upoštevamo spodnjih pet nasvetov, če ga želimo videti ali ujeti v fotografski objektiv:



1. nebo naj bo jasno (spremljajte vremensko napoved),

2. izberite kraj, ki je stran od mestnih luči,

3. prizor pričakujte v smeri proti severu,

4. pogosto je severni sij slabše viden s prostim očesom, s fotoaparatom (tudi z dobrim telefonom) ga bomo veliko lažje zaznali in seveda tudi posneli,

5. dnevno spremljajte napoved, kdaj bo v naših krajih povečana verjetnost za nastanek severnega sija.

Napovedi severnega sija lahko spremljamo na več načinov. Na spodnji sliki je primer posnetka zaslona take animacije. V središču prikaza je Sonce. Barvni liki so planeti, rumeni krogec predstavlja Zemljo. Z barvami je prikazana intenzivnost sončevega vetra. Ko sončev veter pride do Zemlje, lahko nastane severni sij.

Animacija je dostopna na tej povezavi . Za podrobnejše napovedi si lahko na pametnem telefonu namestimo primerno aplikacijo.

Foto: posnetek zaslona/David Florjančič

Možne so različne barvne kombinacije

Severni sij je v južni Evropi včasih roza barve zaradi specifične višine in vrste plinov v atmosferi, s katerimi trčijo nabiti delci iz Sončevega vetra. Barva severnega sija je odvisna od višine, na kateri pride do teh trkov, in od vrste plina v atmosferi, ki je v interakciji s temi delci.

Da bomo imeli v tem letu dobre možnosti za opazovanje severnega sija, smo na siol.net napovedali že v začetku leta. Zakaj nastane severni sij in katere druge pojave na nebu smo lahko opazovali v letošnjem letu, si lahko preberete na naslednji povezavi:

Severni sij je 10. maja letos takole v rdeče obarval nebo nad največjim istrskim mestom Pulj. Foto: Klara Poiškruh