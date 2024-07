V kitajskih vzorcih z Lune potrdili prisotnost vode

Kitajska sonda je v okviru misije na Luni leta 2020 odkrila sledi vode, so danes sporočili kitajski znanstveniki. Vodo na Luni so sicer potrdili že pred leti, a tokrat na precej višji geografski širini, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Kitajska sonda Chang'e 5 je na Zemljo leta 2020 prepeljala več vzorcev kamenja in zemlje z Lune. V njih so zdaj potrdili prisotnost vode, so zapisali kitajski znanstveniki v znanstveni reviji Nature Astronomy Journal.

Obstoj vode na Luni so sicer v preteklosti že potrdil z infrardečim radarjem ameriške vesoljske agencije Nasa leta 2020, prav tako so sledi vode odkrili znanstveniki v nedavnih analizah vzorcev iz 60. in 70. let prejšnjega stoletja.

Tokratno odkritje pomeni, da je voda prisotna tudi na višji geografski širini, kar zagotavlja nove namige o tem, kakšno obliko ima voda na Luninem površju, so zapisali kitajski znanstveniki. Vzorci kažejo, da se molekule vode lahko ohranijo na s soncem osvetljenih območjih Lune v obliki hidratiziranih soli.

Chang'e 5 je bila prva misija po štirih desetletjih, ki je na Luni zbrala vzorce. Ravno prejšnji mesec je misijo končala sonda Chang'e 6, ki je kot prva vzorce kamnin nabrala na oddaljeni strani Lune.

Kitajska je v zadnjem desetletju v vesoljski program vložila ogromno sredstev in si zastavila ambiciozne cilje, da bi dohitela tradicionalni vesoljski sili ZDA in Rusijo. Zgradila je vesoljsko postajo in postala tretja država, ki je v orbito poslala astronavte. Kitajska namerava do leta 2030 na Luno poslati tudi misijo s posadko in zgraditi bazo na njenem površju.