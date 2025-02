Verjetnost, da bo Zemljo leta 2032 zadel asteroid, so povišali

Raziskovalci Nase so že drugič v kratkem času navzgor popravili verjetnost, da bi lahko asteroid z imenom 2024 YR4 leta 2032 zadel Zemljo. Če so sprva ocenjevali, da za to obstaja 1,2-odstotna možnost, so zdaj na podlagi najnovejših izračunov napovedali, da je verjetnost katastrofičnega trka 3,1-odstotna. Evropska vesoljska agencija je medtem svojo napoved popravila na 2,8 odstotka možnosti.