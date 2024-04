Pirc Musarjeva: Bogatejši del tega planeta se mora naučiti živeti z manj

Če želimo živeti bolje, je pomembno vlagati v nedeljiv mir in človeško dostojanstvo za vse, je na današnji otvoritvi 9. Delfskega gospodarskega foruma v Atenah izjavila predsednica republike Nataša Pirc Musar. Poudarila je pomen trajnostnega in pravičnega razvoja, ki bi ga vodile ljudem in naravi prijazne gospodarske in družbene usmeritve.

"Kot civilizacija smo gospodarsko in znanstveno zelo napredovali, a še nismo dosegli ciljev, zapisanih v Ustanovni listini Združenih narodov. Priča smo vojnam, terorističnim napadom in spopadom med skupnostmi v obsegu brez primere," je zadnji dan uradnega obiska v Grčiji dejala predsednica.

"Miroljubni svet lahko temelji le na trajnostnem razvoju"

Prepričana je, da uporaba vojaške moči, pravice veta v VS ZN ali popolno ignoriranje VS ZN pri uresničevanju političnih in vojaških ciljev zagotovo niso v našem skupnem interesu. "Zamisel o vojaškem reševanju problemov ni le v nasprotju z mednarodnim pravom, temveč je tudi dokaz podcenjevanja človeškega intelektualnega potenciala," je dodala.

Ob tem je poudarila, da miroljubni svet lahko temelji le na trajnostnem razvoju, ki odpravlja krivice. Tovrstna razvojna pravičnost je tesno povezana s pravico do dostojnega življenja za vse, je sporočil urad predsednice republike.

Dostojno življenje pa je odvisno od trajnostne, ljudem in naravi prijazne gospodarske in družbene usmeritve. "Za to potrebujemo globoko etično usmeritev mednarodne skupnosti, sicer kot civilizacija ne bomo preživeli," je pojasnila Pirc Musarjeva.

Nataša Pirc Musar na obisku v Grčiji Foto: STA "Storiti je treba več, da bi ljudi prepričali, da se vlaganje v naše okolje in pravičen razvoj splača," je nadaljevala. Opozorila je, da preveč politikov svoj obstoj legitimira s številkami gospodarske rasti, ki pa po njenem mnenju ne zmanjšuje vedno revščine in ne ustvarja enakih možnosti za napredek.

"Bogatejši del tega planeta se mora naučiti živeti z manj. Da bi živeli z manj in bolje, pa je treba ukrepati glede pravičnejše obdavčitve najbogatejših – tako podjetij kot posameznikov. Obdavčitev njihovega premoženja je namreč naložba v kakovosten razvoj družbe, katere del so," je dejala.

"Če želimo živeti bolje, se moramo tudi zavedati, da sta nedeljiv mir in človeško dostojanstvo za vse vrednoti, ki nista naprodaj. Vlagati moramo v oboje," je še dodala.