Pevka in voditeljica Lea Sirk poletje preživlja zelo aktivno. Poleg glasbenih nastopov in glasbene šole, ki jo vodi že 12. leto zapored in kjer tako z amaterji kot s profesionalci skupaj v Kopru preživijo teden dni, pojejo in se učijo, je kot glasbena gostja nastopila tudi na festivalu Melodije morja in sonca.

Primorka pa si je zastavila tudi osebni izziv, saj se, kot pravi sama, z leti želi vedno več naučiti, zato trenutno išče možnosti in se vpisuje v šolo v Valencii, je povedala za revijo Lady. "Študij poteka na daljavo, saj s tremi otroki drugače niti ne bi šlo," je še povedala za revijo in dodala, da je smer, ki jo zanima, mentoriranje profesionalnih pevcev.

Čeprav sicer živijo na slovenski Obali, pa se z družino za vse poletje preselijo v kamp v Istro, od koder se Lea tudi vozi na delo.