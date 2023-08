Slavna pevka se je razšla s fantom, ker je rekel, da se je zredila

33-letnica z albanskimi koreninami je novico o razhodu potrdila na svojem nedavnem koncertu v Londonu. Med predstavljanjem pesmi Athmosphere je občinstvu dejala: "Pravkar sem se razšla, tako da bi lahko postala malo čustvena."

V sporočilu zapisal, da se je zredila

Bebe Rexha in Keyan Safyari sta bila v razmerju od leta 2020. Pred kratkim je pevka na svojem profilu na Instagramu objavila sporočilo, za katero domnevajo, da ji ga je poslal prav Safyari. V sporočilu jo je kritiziral, ker se je zredila. "Hej. Nikoli nisem rekel, da nisi lepa, in nikoli nisem rekel, da te ne ljubim. Ampak rekel sem, da bom iskren s tabo, in tvoj obraz se je spremenil. Bi imela raje, da ti lažem? Pridobila si 20 kilogramov in logično je, da se je tvoj obraz spremenil. Če hočeš najti razlog, da se razideva, ima to smisel. Ampak to ni pravi razlog," je pisalo v sporočilu.

"Če si nezadovoljna z mano/sabo/življenjem in v naju ne vidiš prihodnosti, potem je to razlog. Veš, da si se mi vedno zdela lepa in da sem te imel rad ne glede na vse. Povej mi, če bi se želela pogovoriti, da ti bodo zadeve bolj jasne. Ljubim te," se je končalo sporočilo.

Diagnosticirali so ji sindrom policističnih jajčnikov (PCOS)

Pevka je bila glede pridobitve teže sicer vedno iskrena. Oboževalce je ves čas pozivala, naj ljudi ne obsojajo zaradi teže, ker ne vedo, "kaj nekdo prestaja".

Lani so ji diagnosticirali sindrom policističnih jajčnikov (PCOS), kar je bil, kot je povedala sama, ključni razlog za njeno pridobivanje teže. Priznala je, da se je zredila, ne more pa razumeti, zakaj se ljudje še vedno tako osredotočajo na težo. "Ne bi smeli govoriti o teži ljudi. Priznam, rada jem," je dejala v enem izmed intervjujev.

