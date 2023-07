Po odkritju krvnih strdkov mož delil nove zdravstvene informacije o slavni pevki

Pevka Tori Kelly je v nedeljo omedlela, zdravniki pa so ji odkrili več krvnih strdkov v nogah in pljučih. Njeno zdravstveno stanje naj bi se v zadnjih dneh izboljšalo, a še vedno ostaja resno.

Potem ko je pevka Tori Kelly pretekli konec tedna omedlela in so jo prepeljali v bolnišnico, je po odkritju krvnih strdkov in hospitalizaciji njen mož zdaj z javnostjo delil nove informacije o zdravstvenem stanju pevke.

V nedeljo so 30-letno pevko Tori Kelly sprejeli v zdravstveni center Cedars-Sinai, potem ko je omedlela med večerjo v središču Los Angelesa, je poročal portal TMZ.

Njen mož in nekdanji profesionalni košarkar André Murillo je zapisal, da se njegova žena, s katero sta se poročila leta 2018, počuti bolje in se že smeji, a njeno zdravstveno stanje še vedno ostaja resno. Dodal je, da čakajo na dodatne preiskave, da dobijo več odgovorov.

Preden so dvakratno dobitnico grammyja odpeljali v bolnišnico, naj bi v nogah začutila povišan srčni utrip. 30-letnica naj bi bila dlje časa brez zavesti, prijatelji pa so ji priskrbeli zdravniško pomoč. Zdravniki so po hospitalizaciji ugotovili, da ima več krvnih strdkov v nogah in pljučih, je še poročal omenjeni portal.

V petek naj bi nastopala in izdala svoj EP

V petek naj bi nastopila v gledališču Roxy v zahodnem Hollywoodu. Njen nastop bo skoraj zagotovo odpovedan ali prestavljen, njen EP (extended play) pa naj bi prav tako izšel v petek. Pevka je po daljšem premoru letos spet izdala pesem Missin u, za revijo People pa je povedala, da pogreša turneje, a da je to ena izmed najbolj vznemirljivih stvari, ki se je veseli. "Zelo se veselim, da bom ponovno videla svoje oboževalce in z njimi pela pesmi," je takrat za omenjeno revijo dodala pevka.

Tori se je javnosti predstavila že kot otrok, ko je nastopila na pevskih tekmovanjih, svoje videe je objavljala tudi na platformi YouTube in se leta 2010 udeležila tekmovanja Ameriški idol. Leta 2015 je izdala svoj prvi album, leta 2019 pa za najboljši gospel album in najboljšo gospel izvedbo prejela tudi dva grammyja.