Slavna pevka presenetila, ko je gostom lokala postregla kavo in vaflje #video

Med največjimi hiti 38-letne Lane Del Rey sta pesmi Summertime Sadness in Born To Die.

Med največjimi hiti 38-letne Lane Del Rey sta pesmi Summertime Sadness in Born To Die. Foto: Guliverimage

Gostje lokala Waffle House v Alabami so bili nemalo presenečeni, ko so ugotovili, da je natakarica, ki je pretekli teden stala za pultom in stregla kavo, pravzaprav slavna pevka Lana Del Rey, poroča New York Post.