Pevka ostro nad Beyoncé, Cardi B in druge pevke, ki pojejo o seksu

Seks se prodaja, tudi ko gre za glasbena besedila, ko pa poješ o nepopolnih razmerjih in težavah, ki jih ta prinesejo, pa te označijo, da poveličuješ zlorabe. Takšnega mnenja je pevka Lana De Rey, ki ji je zaradi tega prekipelo in je napadla kar vso glasbeno industrijo. V besnem pisanju pa omenjala tudi Beyonce, Ariano Grande in druge priljubljene pevke.

Beyoncé, Cardi B in Camila Cabello Foto: Getty Images

Lana Del Rey je v dolgem zapisu na Instagramu skritizirala glasbeno industrijo, češ, da daje glas ustvarjalkam, kadar pojejo o seksu in varanju, medtem ko njej podobne pevke, ki pojejo o težavah resničnega življenja, prezre. Še več, ljudje jo celo kritizirajo, da poveličuje zlorabe v razmerjih, ko pa samo poje o resničnih izkušnjah, pravi.

"Vprašanje za kulturo: zdaj ko so imele Doja Cat, Ariana, Camila, Cardi B, Kehlani in Nicki Minaj ter Beyoncé vse hite številka ena, v katerih so pele o tem, kako biti seksi, ne nositi oblek, seksati, varati in tako naprej – ali se lahko prosim vrnem k petju o utelešanju, o tem, kako se počutiti lepo, čeprav nisi ravno v popolnem razmerju, o plesanju za denar ali o čemerkoli že hočem, ne da me križate ali mi očitate, da poveličujem zlorabe?????" je ostro začela svoj zapis. Ter v nadaljevanju pojasnila, da je resnica preprosto ta, da je sama pač glamurozna oseba, ki poje o razmerjih, polnih takšnih in drugačnih zlorab. In takšnih razmerij dandanes ni malo, je prepričana, zato se lahko s takšnimi besedili številni poistovetijo.

Lana Del Rey Foto: Getty Images

Tudi sama je bila v preteklosti v slabih razmerjih in o teh izkušnjah pogosto poje v svojih skladbah. Ne boji se spregovoriti niti o negativnih čustvih in slabih trenutkih v življenju, a ima po 10 letih kritik na ta račun zdaj dovolj. "Mislim, da sem v tem času tlakovala pot številnim ženskam, da so svetu nehale kazati svoj srečni obraz in končno tudi one v svoji glasbi povedale, karkoli so pač hotele povedati," je še zapisala.

Njene besede, ki jih je s svetom delila na svojem profilu na Instagramu, so dvignile nemalo prahu in vzbudile burno razpravo, v katero se je do neke točke vpletala tudi Lana sama. Medtem ko so bili številni na njeni strani, pa se je našlo tudi nemalo takšnih, ki v njenem zapisu niso videli smisla in se jim je zdelo grdo, da je v temo vpletla svoje glasbene kolegice. Nekateri so ji celo očitali rasizem, ker je izbrala ravno temnopolte izvajalke, a se je tega ostro branila.